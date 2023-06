Vídeo: jovem desloca o braço ao levar 'surra de bunda' no palco

A bailarina Camila Silva executava movimentos de uma dança chamada "surra de bunda", quando num show na região de Monte Alegre, no Pará, no dia 10 de junho, acabou deslocando o braço de um jovem, que era o 'surrado' pelas nádegas de Camila.

Um vídeo com cenas fortes mostra o exato momento do deslocamento do braço do rapaz, que estava deitado no palco durante show da DJ Méury. Veja:

Vídeo: jovem desloca braço ao levar 'surra de bunda' no palco >>> #MSNOTICIAS pic.twitter.com/h4FucTNH0Q — MS Notícias (@msnoticias_ms) June 14, 2023

"Prestamos toda assistência. Fizemos o deslocamento dele da casa de shows no dia 10/06 em Monte Alegre (PA), ao hospital, e graças a Deus ele está bem", disse a DJ em nota anexa ao vídeo em que o rapaz diz que a bailarina não teve 'culpa' do acidente.

O jovem disse que já tinha o "braço ruim" e que tanto a DJ quanto a dançarina não tiveram culpa.

"Eu já tinha meu braço ruim de uma bronca que tive com um menino, mas graças a Deus fez só deslocar meu braço. Eu quero agradecer muito a Deus por não ter quebrado meu braço. A DJ Méury não tem culpa, a Camila não tem culpa também. Eu subi lá de enxerido que fui", avaliou.