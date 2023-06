O presentador Manoel Soares confirmou nesta 6ª feira (30.jun.23), no Twitter, o fim de seu contrato de trabalho com a TV Globo. Eis o vídeo:

Manoel Soares se pronuncia após demissão da TV Globo >>> https://t.co/kLGsHr1AqT pic.twitter.com/rxCu43aFHr — MS Notícias (@msnoticias_ms) June 30, 2023

Até então, Manoel apresentava o programa matinal 'Encontro', ao lado de Patrícia Poeta. A relação entre os apresentadores era frequentemente questionada nas redes sociais, o que demonstrava clara insatisfação da loira em apresentar o programa com Manoel.

A partir da próxima 2ª feira (3.jun.23), portanto, o Encontro ganhará um novo apresentador, pois Patrícia Poeta sairá de férias. A nova dupla escalada para o comando do Encontro é Tati Machado e Valeria Almeida, que já integram a equipe do programa.

Em nota, a emissora carioca também confirmou o desligamento de Manoel do seu quadro de funcionários. "O apresentador Manoel Soares, dos programas Encontro com Patrícia Poeta, da TV Globo, e do Papo de Segunda, do GNT, deixou a Globo nesta sexta-feira (30/06)", diz a nota.

O Papo de Segunda deve ser comandado agora por João Vicente de Castro.