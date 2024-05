Viúva de João Carreiro ganha apoio de internautas, mas estátua vira piada: "Parece o véio do Rio"

Apesar de um membro da família do cantor sertanejo João Sérgio Batista Corrêa Filho, conhecido pelo nome artístico João Carreiro, falecido aos 41 anos em 3 de janeiro deste ano, dizer que não apoia o 'Tributo Comitiva JC' marcado para ocorrer em 12 de junho, durante o Brasileirão de Laço Comprido, no CLC, em Campo Grande (MS), a maioria das manifestações redes sociais são a favor da viúva do artista, Francine Caroline, que organizou o evento junto com a Diego Dinis, da UP Artista, antigo escritório de shows de Carreiro.

A reportagem do TeatrineTV mostrou em primeira mão que uma irmã de João alegou que os pais do artista, assim como a ex-esposa dele “Caroline Comparim e a filha e única herdeira” não foram comunicadas anteriormente de que o evento seria realizado. De acordo com a irmã, “a família ficou sabendo do evento pela mídia”.

Após a divulgação da reportagem, por meio de uma nota de advogado, Francine, afirmou que a ex-esposa e a filha do artista foram sim procuradas e autorizaram o evento. Vale lembrar que a filha de João é adolescente. “A inauguração da estátua e evento em homenagem ao artista João Carreiro estão sendo realizados com a devida autorização da esposa e da filha do artista, que possuem legitimidade para tratar dos direitos autorais e do uso de imagem do artista. Qualquer outro posicionamento que não provenha da filha, esposa ou dos pais do artista não deve ser levado em consideração (sic)”, diz a breve nota assinada pelo advogado de Francine, Pedro Vale. Eis:

Diante das contradições, a reportagem procurou novamente a irmã de João, Liliane Leite, que apontou que a nota está repleta de informações falsas: “Essa nota é mentirosa! Primeiro: nota do advogado da Francine não é ordem judicial. Só ele está assinando. Ele fala pelos pais do João é a absoluta mentira. Os pais não foram procurados até agora, pelo menos o pai não”, garantiu Liliane, revelando uma contradição em relação a sua afirmação anterior ao site, em que disse que "ninguém da família havia sido procurado".

O repórter do TeatrineTV afirmou que seria interessante ouvir Caroline Comparim, para ela comentar se deu a tal autorização ou não: “A ex-esposa dele não quer contato com a mídia. Ela é uma pessoa bem incomunicável... Nessa queda de braço, o evento segue assinatura jurídica. Só podem responder pelo João quem o Juiz nomeou como inventariante. E isso não aconteceu ainda... Todos estão na ilegalidade! Agora estão cobrando ingresso para camarote”, argumentou Liliane.

VITÓRIA NAS REDES E ESTÁTUA

Quase 24h após o TeatrineTV publicar uma matéria sobre esse assunto com exclusividade, o colunista Léo Dias falou com Liliane a mencionando como "Liliane Carreiro". A reportagem de Léo surtiu um efeitou negativo para a irmã.

Nas redes, a vitória de Francine na queda de braço com a cunhada ficou visível. Centenas de milhares de comentários foram em favor da viúva. "Meu Deus gente , deixa a Francine e o pessoal fazer essa linda homenagem pro João, porque isso agora. Não vejo problema nenhum ela é a viúva dele a pessoa que estava perto dele até seu último dia de vida . Pra que brigar acha que o João ia gostar disso (sic)"; "E quem disse q tem q comunicar a ex ??tem q comunicar com a atual e isso foi feito (sic)...", dizem algumas manifestações de internautas, que engrossam o coro na publicação de Léo Dias, que tem mais de 16 milhões de seguidores no Instagram.

Entretanto, ao mesmo tempo, a estátua de 7 de metros feita em homenagem à João foi motivo de deboche quase que unânime nas redes: "Parece o Zé de Abreu"; "O veio do pantanal kkkkk... (sic)"; "Nossa coitado, ficou péssima, mas o que vale foi a intenção (sic)"; "Nada a ver mesmo, parece o tataravô dele (sic)"; "Zé de Abreu todo (sic); Gente tá igual ao veio do Rio, amoooo o legado de João Carreirio mas me desculpem mas não parece nada com ele (sic)...", dizem alguns comentários em relação a obra de arte produzida por Juvenal Irene, artista que fez o Jeromão, estátua localizada em Barretos (SP).

NOTA DO CLC

Em meio a polêmica, o Clube de Laço Comprido (CLC), da Capital sul-mato-grossense, emitiu uma nota ácida cobrando “respeito a memória do artista” e defendeu Francine, que mora dentro do “condomínio CLC”.

O Clube atacou indiretamente Liliane, dizendo que ela teria “as piores intenções possíveis” ao reclamar contra o evento. O CLC ainda sugeriu que Liliane não teria real parentesco com o artista, ao dizer: “Ocorre que, pessoas, cujas intenções parecem ser as piores possíveis, estão espalhando mentiras que envolvem a homenagem ao artista, e seus familiares, utilizando, inclusive, o sobrenome artístico de João como se fosse seu próprio sobrenome para dar um ar de legitimidade a um parentesco inexistente”.