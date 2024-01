Wi-Fi 7: confira como a nova tecnologia promete melhorar sua internet

Nos dias de hoje, a conectividade é uma necessidade básica. Desde o nascimento da internet, a maneira como nos comunicamos, trabalhamos e nos entretemos tem sido transformada por avanços tecnológicos cada vez mais acelerados.

Após a primeira grande revolução causada pelo acesso à internet nos computadores e a chegada das redes de banda larga, é possível afirmar que a popularização das redes sem fio e dos smartphones foi ainda mais significativa e trouxe mais mudanças para o cotidiano do público. Dos aplicativos de banco aos mensageiros, apps de streaming de música e filmes, transporte, mapas, redes sociais, a dependência dos usuários ao acesso rápido à internet através de uma rede sem fio apenas cresceu — e as redes Wi-Fi são a tecnologia por trás desses avanços. Agora, em um mundo onde diversos aparelhos conectados precisam interagir simultaneamente, a demanda por velocidade é maior, e com a chegada de novos produtos inteligentes como lâmpadas automatizadas, uma nova geração da tecnologia de Wi-Fi promete avanços significativos para seus usuários - confira.

A evolução do Wi-Fi

Apesar da grande estabilidade e velocidade proporcionadas por uma conexão via cabo, desde a década de 80 as possíveis vantagens de uma conexão sem fio já eram conhecidas - um computador portátil não precisaria ficar atrelado a uma mesa e um cabo, aparelhos secundários poderiam fornecer funções úteis em tamanho compacto, e a transferência de dados poderia ser mais fácil de ser entendida pelos usuários. A tecnologia Wi-Fi conquistou o mercado por permitir um padrão que combinou o uso da criptografia, como mostrou a ExpressVPN, com a estabilidade de sinal, alcance, velocidade e algoritmos de integridade necessários para tornar a ideia de uma rede sem fio possível. Isso não quer dizer, no entanto, que a tecnologia tenha se mantido idêntica desde sua origem, já que diversas gerações foram introduzidas ao passar do tempo.

A primeira geração da tecnologia foi lançada em 1999, conhecida como Wi-Fi 1 ou 802.11b, e permitiu a criação de redes domésticas sem fio, acesso à internet em dispositivos móveis, e suportava velocidades de até 11 Mbps. As demandas do início da era do streaming, com as primeiras transmissões ao vivo pela internet, motivaram a criação do padrão Wi-Fi 2 (802.11a e 802.11g) que suportava velocidades ainda maiores. Diversos avanços na segurança da criptografia das redes, estabilidade e alcance do sinal e otimização para mídia continuaram ao longo dos anos. As redes modernas baseadas em Wi-Fi 5 e Wi-Fi 6 representam o estado atual da tecnologia Wi-Fi, utilizando canais de 2.4GHz e 5GHz simultaneamente e permitindo o envio e recebimento de dados ao mesmo tempo, as redes Wi-Fi modernas são otimizadas para transmitir grandes quantidades de dados para diversos aparelhos sem que haja muita interferência entre cada cliente. No entanto, apesar de uma rede Wi-Fi 6 ser capaz de permitir que uma família assista ao Netflix em 4K na televisão da sala, enquanto um adolescente joga uma partida competitiva online no quarto, e uma criança realiza o dever de casa em seu tablet, a conexão ainda sofre com limitações de velocidade máxima de download, e pode começar a ter sua performance significativamente degradada quando introduzimos um grande número de dispositivos inteligentes como lâmpadas, câmeras, interruptores, tomadas e outros aparelhos IoT. Ambientes públicos com um número alto de aparelhos, como cafés, aeroportos e shopping centers, também sofrem com problemas de alcance de sinal e velocidade.

Wi-Fi 7 promete avanços consideráveis

O novo padrão de Wi-Fi, o IEEE 802.11be ou Wi-Fi 7, foi finalizado e aprovado durante o ano de 2023 e já há atividade de fabricantes para que dispositivos compatíveis com a tecnologia cheguem ao mercado em 2024 - incluindo os roteadores e modens capazes de emitir os sinais Wi-Fi 7, e os celulares e computadores habilitados a recebê-lo. Os principais avanços do Wi-Fi 7 incluem:

Velocidade ultrarrápida: o Wi-Fi 7 oferece velocidades de transmissão teóricas de até 30 Gbps, tornando-o dez vezes mais rápido que o Wi-Fi 6. Isso permite o download de arquivos pesados, streaming de vídeos em resoluções ainda mais altas, e maior conveniência ao trabalhar com plataformas em nuvem.

Menor latência: a latência reduzida é crucial para aplicações sensíveis ao tempo, como jogos online e realidade virtual. O Wi-Fi 7 traz melhorias significativas na latência, que embora ainda não possa competir com uma conexão cabeada, torna o Wi-Fi 7 apto a transmitir jogos para plataformas como a Twitch, ou receber transmissões de jogos em nuvem, melhora a experiência com óculos de RV sem fio, entre outras possibilidades.

Maior eficiência energética: com a implementação de técnicas avançadas de economia de energia, o Wi-Fi 7 é mais eficiente, o que pode prolongar a vida útil da bateria de dispositivos móveis que estão constantemente conectados, mesmo quando há movimento em relação à antena do roteador — por exemplo, ao mudar de um cômodo para outro mais distante.

Suporte para ambientes densos: a capacidade de conectar um grande número de dispositivos simultaneamente é uma das principais preocupações na era dos dispositivos IoT. O Wi-Fi 7 promete suportar centenas de dispositivos conectados em uma única rede sem degradação perceptível do sinal, tornando o Wi-Fi 7 muito mais útil em casas inteligentes, shows, ambientes públicos e escritórios de médias ou grandes empresas.

Como o ocorrido com as gerações anteriores de Wi-Fi, aparelhos atuais que não possuem suporte ao Wi-Fi 7 poderão se conectar aos novos roteadores e modems sem dificuldades — apesar de operarem em velocidades mais lentas. Ao longo do ano de 2024, roteadores atualizados no mercado, fornecidos por boas operadoras de internet, e os processadores encontrados em lançamentos de novos smartphones já incluirão o suporte nativo a todos os benefícios das redes Wi-Fi 7, preparando uma nova geração de possibilidades tecnológicas no mundo sem fio.