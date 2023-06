Zezé de Camargo defende regulamentar mídia para combater 'maldade das pessoas'

O cantor bolsonarista Zezé Di Camargo, que foi atacado recentemente pela perda da sua voz durante um show ao vivo, defendeu nesta 2ª feira (5.jun.23), a regulação da mídia na internet para combater a maldade das pessoas.

“A gente sabe que é maldade das pessoas. A internet hoje é um mundo sem dono. Não sou a favor da censura, mas sou a favor de regulamentar os profissionais que estão por trás disso. Hoje qualquer um pode virar jornalista. Pegam um momento seu que você não foi feliz, o que é normal para qualquer artista”, disse o sertanejo durante entrevista ao programa 'Fofocalizando', do SBT.

À condutora das perguntas, Gaby Cabrini, o sertanejo disse que desde que contou sobre uma cirurgia nas cordas vocais em 2010, temia passar por um momento em que sua voz falhasse. “Achei que ser verdadeiro era interessante. Conheço mais de 20 cantores que fizeram a cirurgia que eu fiz... O Luciano até falou uma coisa para mim: ‘você nunca teve problema de voz, você vai ter agora porque você contou'".

O sertanejo justificou que o último vídeo disparado nas redes, na verdade, ele estava mostrando ao público a dificuldade de cantar uma música no tom feminino. “Tanto que chamei a menina no palco, minha vocalista, para as pessoas verem que era um tom feminino que as mulheres cantavam muito mais fácil. O cara gravou esse pedacinho só e soltou falando isso", reclamou o artista.

Comentando uma outra declaração sua que, segundo ele, foi tirada de contexto, diz nunca ter blasfemado contra Deus. “Lá em Goiás quando a gente vê uma mulher bonita passando, o goiano tinha mania de dizer assim: ‘eu com uma mulher dessa eu não quero nem que Deus me ajude. Ele não atrapalhando’. Pegaram só isso e colocaram como se eu estivesse blasfemando contra Deus. Distorceram. Eu não respondo, não comento, largo pra lá. Essas pessoas querem isso mesmo, querem clique”, considerou.

Por fim, Zezé revelou quem para ele é o ‘maior sertanejo do país na atualidade’: “não olho artista porque tá levando mais público ou porque tá vendendo mais discos. É a performance do cara. Acho o Luan Santana o maior artista do Brasil. A maneira de vestir, de se portar no palco", finalizou.