Após ficar famosa, 'sucuri gigante' de MS sofre ataque (vídeo)

Uma sucuri de 6 metros de comprimento, que foi flagrada passeando no bairro Solar dos Lagos em Bonito (MS), e ganhou as redes numa filmagem de Gabriela de Brito Silva, acabou virando 'ponto turístico' e sofreu ataques. Diante disso, a Polícia Militar Ambiental (PMA) informou que irá realizar a retirada da serpente do local.

A moradora Aline Sutil Paiva, relatou ao g1 que o animal foi atingido com um pedaço de madeira arremessado por "curiosos".

A PMA explicou o porque da remoção do animal do local: “Como alguns moradores têm ultrapassado os limites de segurança com o animal, chegando até a tocá-la, a PMA decidiu que seria melhor fazer a transferência do animal para um local seguro, provavelmente em alguma região do Parque Nacional da Serra da Bodoquena. Após conclusão dos preparativos (logística, estratégia e local de soltura), iremos realizar a captura, transporte e soltura do animal em local seguro”.

No vídeo de Gabriela é possível cer a sucuri calma, no bairro cercado por uma reserva Legal.

Eis o vídeo: