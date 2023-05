Após solicitação de vereador, Prefeitura contrata empresa para castração de caninos e felinos

Desde que firmou o compromisso com a causa animal, o vereador Laudir Munaretto (MDB) tem atuado de forma contundente para tratar o tema como questão de saúde pública, inclusive, a defesa dos animais já foi discutida em audiência pública proposta pelo parlamentar.



Além disso, em agosto de 2022, Laudir apresentou uma indicação na Câmara Municipal de Dourados para que o Executivo Municipal abrisse licitação a fim de contratar uma empresa para castração de caninos e felinos.



Nesta terça-feira (18), a solicitação foi atendida, com a publicação do extrato do contrato em Diário Oficial [veja aqui]. Com isso, a prefeitura contratará a Clínica Veterinária Auqmia Clínica Veterinária e Pet Shop, empresa especializada na prestação de serviços de castração.



Segundo levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o Brasil é o segundo país no mundo em números de cães e gatos. Ao mesmo tempo, os números de abandono assustam e, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), não param de subir.



Em Dourados há sérios problemas relacionados a animais abandonados, que acabam procriando e vivendo de acordo com as condições possíveis. Esses animais causam problemas de saúde pública, transmitindo doenças para a população.



Ano passado, o vereador recebeu um grupo de protetoras que relataram a dificuldade em lidar com o problema quase sempre por contra própria, arcando com os valores para custear os atendimentos dos animais resgatados na rua e que necessitam de atendimentos clínicos, cirúrgicos e emergenciais.



“Considero essa contratação uma conquista porque é um passo para a causa animal ser tratada como questão de saúde pública. Além disso, isso será um amparo para as protetoras, que muitas vezes se prejudicam financeiramente e psicologicamente para dar conta de tantos animais resgatados”, explicou Laudir.