Com investimento de R$ 350 mil, governo retoma Brasil Ride em Bonito

O Brasil Ride – Gravel Race, um megaevento de ciclismo de montanha que acontecerá em Bonito (MS) durante o feriado prolongado da Independência, entre os dias 6 e 9 de setembro. O evento é organizado pelo Instituto Brasil Ride, com investimento do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte e Setescc. O Estado repassou R$ 350 mil do FIE à Prefeitura Municipal de Bonito para a realização do evento.

Com um percurso total de 163 quilômetros, a competição promete reunir mais de 1,5 mil ciclistas em um cenário único, em contato com a natureza.

Os competidores poderão desfrutar do trajeto em três dias, em uma stage race, ou finalizá-lo em apenas um dia, com desafios na categoria tour (15 km) e kids (1 km). Além das modalidades mountain bike, gravel e sport, haverá provas de e-MTB (bicicleta com motor elétrico).

A competição conta com categorias etárias que vão desde a classe juvenil até a máster 2, e está pensada para atletas-turistas, com passeios turísticos em meio à fauna e flora da região. Os participantes poderão apreciar cachoeiras, grutas, trilhas e o Parque Nacional da Serra da Bodoquena, além de experiências gastronômicas com os pratos típicos da região.

Para Herculano Borges, diretor-presidente da Fundesporte, o Brasil Ride é um evento capaz de movimentar Bonito econômica e culturalmente, aquecendo o fluxo turístico e mostrando as belezas naturais da região.

Com organização de ponta, promete ficar marcado na memória de cada participante.

Apesar de sediar as provas da franquia pelo segundo ano seguido, Bonito foi escolhida em 2023 para ser palco da primeira corrida por etapas no estilo gravel. Pensada na versatilidade, a bicicleta gravel é a combinação perfeita para quem gosta de pedalar na zona urbana, em estradas, mas não deixa de lado uma pegada mais rústica, na terra, em terrenos acidentados e com trilhas. Por ser fabricada em material mais leve, permite que o ciclista tenha fácil condução e ainda ganhe um tempo para contemplar a natureza, armar uma barraca para descansar e prosseguir no dia seguinte.