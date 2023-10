Corpo de Bombeiros atua no combate a 3 incêndios no Pantanal

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul tem trabalhado, desde ontem (24.out.23), para controlar três incêndios florestais no Pantanal, sendo um deles de difícil acesso.

“Estamos com um incêndio florestal na região do Nabileque, nesse o acesso é tão difícil que a guarnição está no segundo dia de deslocamento. Outras duas regiões acometidas com incêndios florestais foram detectadas. Um na Nhecolândia e o terceiro foco ativo no Pantanal, está localizado ao norte do estado, próximo à divisa com o Mato Grosso”, disse a tenente-coronel Tatiane Inoue, chefe do Centro de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros.

Com a ajuda do Grupamento de Operações Aéreas, imagens da guarnição foram recebidas chegando ao norte do Estado, após atravessar o Piquiri com o apoio dos pantaneiros.

Devido à situação de alerta, 35 militares extras estão em campo ou de sobreaviso. O Grupamento de Operações Aéreas reuniu-se para avaliar a viabilidade de transporte de militares para atuar ao norte do Estado, bem como o combate aéreo a ser realizado pela aeronave Air Tractor naquela região.

O Sistema de Comando do Incidente em Campo Grande monitora os focos por satélite 24h por dia.

A Operação Pantanal 2023 continua em Mato Grosso do Sul, com guarnições de combate a incêndios florestais prontas para agir. A corporação tem guarnições de combate a incêndios florestais de prontidão nos municípios de Campo Grande, Coxim, Aquidauana, Miranda e Corumbá.