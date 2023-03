Daniele é assassinada com 6 facadas e Everton está foragido

Daniele Alves Veloso, de 28 anos, foi assassinada com 6 golpes de faca, na tarde do domingo (19.mar.23), em Ribas do Rio Pardo (MS).

A polícia suspeita que o ex-marido dela, Everton Pereira, de 25 anos, seja o autor do crime. Ele está foragido e tinha, inclusive, sequestrado a filha de 2 anos. Apesar disso, a Polícia Militar da cidade, resgatou a criança na casa do pai do suspeito. A pequena foi entregue para uma tia, irmã de Daniele.

A criança, segundo a polícia, presenciou o pai matando a mãe.

Everton é o principal suspeito, pois vinha dando diversos sinais de que não aceitava a separação de forma tranquila.

Daniele chegou a ser atendida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e deu entrada no Hospital Dr. José Maria Marques Domingues, porém, não resistiu aos ferimentos.

Além da menina de 2 anos, fruto do relacionamento com Everton, Daniele cuidava de mais três filhos de outros relacionamentos.

Quem tiver informações de Everton, a delegacia de Ribas do Rio Perde disponibiliza o telefone: (67) 3238-1138. O “190”, da Polícia Militar, também pode ser acionado.