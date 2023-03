Filhotes de cachorros tentavam mamar no cadáver da mãe

Um trio de cachorrinhos recém-nascidos foram resgatados na 3ª.feira (14.mar), nos fundos de uma casa no Bairro Portal do Parque, em Nova Andradina (MS). Os bichinhos estavam tentando se amamentar no cadáver da mãe, já em estado de rigidez.

Uma veterinária do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) acionou uma equipe de Policiais Militares Ambientais, que se deslocaram de Batayporã até a residência.

"Os cachorros sem raça definida estavam extremamente debilitados, sem alimento, com desnutrição e quando a PMA e os médicos veterinários do Centro chegaram ao local, a mãe dos filhotes já estava em óbito. Os três filhotes, que estavam vivos e se encontravam em situação de penúria próximos à cadela morta foram apreendidos e encaminhados ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), para serem atendidos. O animal morto foi recolhido e encaminhado ao aterro sanitário", narrou a PMA.

A tutora dos animais é uma jovem de 28 anos, que responderá por crime ambiental de maus-tratos a animais. A pena é de dois a cinco anos de reclusão. Ela também foi autuada administrativamente e foi multada em R$ 2,5 mil.