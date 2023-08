Governo de MS vai apoiar a retomada de tradicional feira do agronegócio na fronteira

A Exporã é uma referência regional da fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai e "a gente já estava sentindo falta dessa realização". Assim, o vice-governador José Carlos Barbosa, o popular Barbosinha, saudou o presidente Guilherme Cabral, do Sindicato Rural de Ponta Porã, pela ousadia em retomar a Exporã, a Feira Agropecuária do município, que se apresenta com perspectivas para ser a principal festa do agronegócio na fronteira do Estado.

Barbosinha representou o governador Eduardo Riedel na abertura oficial do evento, que acontece após cinco anos, depois do período crítico da pandemia da covid-19 e de intempéries que interromperam o ciclo de mais de 40 anos da festa regional.

"É prazeroso ver aqui tantas empresas, indústrias de porte regional e investidores junto com a população que vem prestigiar a retomada da Exporã", cumprimentou.

O Governo de Mato Grosso do Sul é o principal parceiro da feira agropecuária que reúne em torno de 100 expositores, entre revendedores de veículos, máquinas e equipamentos agrícolas, e tem ainda um amplo espaço dedicado à produção e comercialização do artesanato da fronteira, mobilizando centenas de pequenos e pequenas empresárias.

"Isso fortalece a geração de renda e cria alternativas de negócios a um segmento expressivo da nossa economia", destacou o vice-governador.

Durante a cerimônia de abertura, o vice-governador José Carlos Barbosa lembrou da importância da ação do Governo do Estado junto ao Governo Federal para fortalecer a infraestrutura como aliado principal do desenvolvimento.

"Destaco a necessidade de incluirmos na Malha Oeste os mais de 355 quilômetros de ferrovia ligando Ponta Porã a nossa Capital, fazendo com que esse município, o segundo celeiro de produção do Estado, seja integrado com esse modal, instrumento extremamente importante para nos levar ao Pacífico e dar a visibilidade necessária ao nosso agronegócio", frisa.

Barbosinha cumprimentou o prefeito Eduardo Campos e o presidente da Famasul (a Federação de Agricultura de Mato Grosso do Sul), Marcelo Bertoni, que também preside o Conselho do Sebrae no Estado, pelas parcerias estabelecidas com o Governo.

O vice-governador ainda renovou a garantia do governador Eduardo Riedel de que Ponta Porã terá sempre, ao longo deste Governo, a parceria para que eventos como a Exporã nunca mais deixem de ocorrer. "Estamos reverenciando a memória de pioneiros que desbravaram a fronteira, consolidando essa região como orgulho do Centro Oeste brasileiro", conclui.