Governo farÃ¡ obra de R$ 2,15 milhÃµes no acesso ao campus do IFMS

A gestão de Eduardo Riedel (PSDB) fará uma obra de R$ 2,15 milhões para melhorar o acesso ao campus do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) em Ponta Porã (MS). O empreendimento beneficiará 4 mil alunos, servidores e professores da unidade.

“O acesso ao campus sempre foi um problema, por isso esta obra vai ser muito bom aos estudantes e servidores que trabalham na unidade. Foi um pedido do Instituto que será atendido”, disse o Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional do IFMS, Fernando Silveira Alves.

A obra de pavimentação asfáltica e drenagem do trecho vai da rodovia BR-463 até a entrada do IFMS. Fernando destacou que a obra é muito aguardada por todos e que será feita uma rotatória no local, que vai facilitar e dar segurança no acesso ao campus. “Ainda tem um problema no local quando chove e alaga este trecho. Isto também será resolvido, dando mais segurança e evitando acidentes”, observou.

O campus tem 4.085 alunos matriculados (presencial e educação à distância) e 130 servidores. A unidade fica entre Ponta Porã e o distrito de Sanga Puitã.

O contrato publicado no Diário Oficial do Estado, mostra que a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (AGESUL), contratou a empresa GMG CONSTRUTORA LTDA por R$ 2.157.081,21. O contrato foi assinado em 28/02/2023. A empresa escolhida terá o prazo de 120 dias para realizar os trabalhos. Eis a íntregra.

O secretário de Infraestrutura, Hélio Peluffo, disse que esta obra é de extrema importância aos estudantes do IFMS e para quem trafega nesta região. “O IFMS de Ponta Porã atende mais de 4 mil estudantes de toda região, que está dentro do distrito de Sanga Puitã. O acesso ao campus está na BR-463, que é uma rodovia muita movimentação de carga e turistas. Por isto nada mais justo e importante ter esta rotatória de acesso ao Instituto. Muito importante para segurança da comunidade, de quem trafega pela pista. A obra chega no momento e na hora certa", explicou ele, que é ex-prefeito do município fronteiriço.

Riedel tem em seu histórico político diversas obras públicas, e em suas manifestações de campanha e após ser eleito, aposta na continuidade de investimentos em infraestrutura. "São investimentos ajudam no desenvolvimento dos municípios, em diversos setores como infraestrutura, logística e educação. Implantar novos acessos que possam ajudar a população e evitar acidentes fazem parte do nosso planejamento. Não vamos parar”, avisou o governador.

*Com o texto de Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS.