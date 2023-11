Governo investe R$ 2,2 milhões em pavimentação e drenagem em Três Lagoas

Os moradores do Bairro Jardim Alvorada em Três Lagoas estão comemorando o investimento do Governo de Mato Grosso do Sul, no valor de mais de R$ 22,2 milhões para a pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na Avenida Jary Mercante e Rua Wilson de Carvalho Viana. A obra encerra um ciclo de quase quatro décadas.

Maria Geralda da Silva, de 79 anos, é uma das primeiras moradoras de um conjunto habitacional tres-lagoense que recebeu asfalto em suas calçadas. Ela mora em sua casa há mais de 43 anos, criou seus filhos nela e atualmente recebe seus 17 netos e 12 bisnetos para almoçar aos domingos. Antes da pavimentação, a poeira e a lama eram um problema constante, mas agora ela está feliz com a melhoria. “Quando o tempo estava seco era poeira para todo lado, e quando chovia a lama tomava conta. Minha casa, ainda bem, nunca entrou água. Mas em outras ruas do bairro, todo ano tinha gente que perdia as coisas, porque a água vinha com força. Com o asfalto certinho, agora fica tudo ótimo”, disse Maria.

Maria Geralda da Silva, de 79 anos. Foto: Saul Schramm

A obra teve início em março de 2021 e está prevista para ser finalizada em 540 dias, mas em quase nove meses já tem 50% da execução concluída e deve seguir o cronograma de entrega prevista para o final de 2024. São duas frentes de trabalho, uma de pavimentação e outra de terraplenagem. A drenagem já foi concluída e agora estão instalando bocas de lobo onde já tem pavimento.

A obra também tem atraído novos moradores, que estão satisfeitos com a melhoria do acesso e do tráfego no local. Lucimara da Silva Fonseca, uma empregada doméstica de 18 anos, se mudou para o bairro recentemente e está muito feliz com a pavimentação da rua.

João Lacerda de Freitas, de 63 anos, mora na casa, onde iniciou recentemente a venda de ovos, desde 1986. Ele e sua esposa estão pensando em abrir uma conveniência, pois falaram que vão fazer uma ciclovia no canteiro da avenida, que será um lugar muito bacana para passear com a família e tomar uma água de coco.

A obra de drenagem da etapa que cruza a Avenida Baldomero Leituga tem mais de 6 quilômetros de extensão e garantirá grandes melhorias na região, permitindo a pavimentação de diversos bairros, somando mais de 54 mil metros quadrados de malha asfáltica, segundo a Prefeitura Municipal de Três Lagoas.

O Secretário da Casa Civil de MS, Eduardo Rocha. Foto: Saul Schramm

A Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística também destaca a importância da obra para a mobilidade da região do Jardim Alvorada, melhorando os caminhos para que as pessoas possam ir e vir com segurança. O Secretário da Casa Civil de MS, Eduardo Rocha, comenta sobre a importância da obra. “É uma obra necessária e importante para a qualidade de vida da população. E o municipalismo se fazendo presente em todo o Estado”, disse o secretário.