MS Notícias

MenuÚltimas Notícias
25 de fevereiro de 2026
Campo Grande 23ºC

PORTO MURTINHO (MS) -

Guarda tem relação com aluna, escola cívico-militar 'lava as mãos' e Justiça alega 'namoro'

Com acesso privilegiado a alunos da rede pública de Porto Murtinho, o homem é acusado de roubar a identidade do próprio irmão para se aproximar de uma adolescente de 14 anos

Mãe acusa guarda municipal casado de manter relações sexuais com a sua filha em Porto Murtinho. Fotos: ReproduçãoMãe acusa guarda municipal casado de manter relações sexuais com a sua filha em Porto Murtinho. Fotos: Reprodução
A- A+

No trajeto de quase 140 km entre uma fazenda e a Escola Municipal Cívico-Militar Cláudio de Oliveira, em Porto Murtinho (MS), Jhonatan Hellker Douglas Ximenes um guarda patrimonial de 34 anos, casado e pai de filhos adolescentes  começou a manter relações amorosas com uma aluna de 14 anos.

A reportagem teve acesso exclusivo a um acervo de provas que compõem o Procedimento n.º 08.2025.00143364-7 do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS).

Documentos, áudios e vídeos adicionais apresentados pela mãe da adolescente apontam o guarda como um predador sexual e a genitora denuncia ainda a negligência da escola, que teria 'lavado as mãos' diante do caso.

A mãe revela ter solicitado à Justiça uma medida protetiva para impedir a aproximação do homem, mas o pedido foi negado. Entenda o caso a seguir.

APROXIMAÇÃO SUSPEITA

Jhonatan aproximou-se da adolescente ao socorrer um ônibus escolar quebrado na área rural em 2024, quando a menor tinha apenas 13 anos. Foto: ReproduçãoJhonatan aproximou-se da adolescente ao socorrer um ônibus escolar quebrado na área rural em 2024, quando a menor tinha apenas 13 anos. Foto: Reprodução

O contato de Jhonatan com a adolescente começou de forma institucional. Segundo a mãe, a menina e o Guarda se conheceram quando o servidor prestou auxílio no transporte de estudantes da região, após um ônibus escolar apresentar defeito (a menina mora numa fazenda a 40 km da cidade). Na época, a garota tinha 13 anos. Valendo-se da posição de confiança, o guarda patrimonial foi buscar os alunos numa caminhonete, momento em que teria iniciado o contato com a menina.  

Após deixar os menores na escola, Jhonatan usou um perfil falso nas redes sociais, passando-se pelo próprio irmão de 16 anos (que terá o nome preservado nesta reportagem).

A farsa, suspeita a família, durou cerca de um ano. Quando completou 14 anos, a menina foi convencida a aceitar uma carona de Jhonatan. A menor foi retirada da casa da avó e levada pelo guarda para dar "um passeio".

O documento do Ministério Público detalha o que ocorreu em seguida: durante o trajeto, o indivíduo revelou a sua verdadeira identidade e consumou a relação sexual com a menor. A peça sustenta que, para isso, Jhonatan fez "uso da força contra a vontade da adolescente", o que, se comprovado, configuraria crime de estupro.

"Como expliquei para o delegado e para o Ministério Público, o caso dela é assim: ele a seduziu e levou. É diferente de um estuprador que chega, agarra a vítima e leva na marra, aos gritos, para o mato. Ele, não. Ele a seduziu e continua seduzindo", explicou a mãe.

Após a situação, a menor regressou para a casa da avó, momento em que a mãe notou que a filha cheirava a "um perfume diferente" e a questionou. Assustada, a menina afirmou que estava com o namorado cujas mensagens a mãe já havia visto no celular , mas não revelou tratar-se de um adulto. Acreditava-se, até então, que do outro lado da tela estava o adolescente de 16 anos.

Diante da suspeita, a mãe foi até à casa do adolescente para o interrogar. O menino de 16 anos, não estava lá. Posteriormente familiares do menor procuraram a mãe e explicaram que, na verdade, quem estava se encontrando com sua filha era o guarda casado, irmão do menor. 

GASLIGHTING, AMEAÇAS E CONFISSÃO

Homem criou perfis falsos para 'perseguir' jovem nas redes sociais, diz a mãe da menor. Crédito: ReproduçãoJhonatan 'perseguia' a menor nas redes sociais, diz a mãe. Crédito: Reprodução

Ao descobrir a verdade, a família ordenou o fim do contato. Em resposta, Jhonatan iniciou uma campanha de tortura psicológica (gaslighting). Em prints aos quais a reportagem do MS Notícias teve acesso, ele tenta culpar a adolescente e a mãe dela pelo ocorrido, mas a genitora responde: "não fodi ninguém" e "foi você quem fez isso com você mesmo". 

Após descobrir que a mãe da menor que o respondia no celular, o guarda chegou a insinuar que possuía provas para opor a denúncia da mãe da menor. Veja: 

Ainda conforme a denúncia, Jhonatan troçou da dor da família, justificando a relação com a menor como fruto de uma "crise no seu casamento". Em mensagens ele disse "não repetiria o erro". Veja: 

SUPOSTA OMISSÃO DA ESCOLA

O caso escancara a vulnerabilidade dos alunos nas áreas rurais da fronteira de MS. Áudios enviados à reportagem revelam que a família procurou a direção da escola municipal, mas a resposta foi classificada como de "omissão total". A instituição alegou não poder se responsabilizar pelo ocorrido devido ao elevado número de alunos.

"A escola tira o corpo fora. Não se responsabiliza. Porque, no dia em que isso aconteceu, foi no trajeto da fazenda para a escola", disse a mãe da menor.

Essa postura, na visão da família da menor, deu luz verde para a perseguição (stalking). Jhonatan passou a seguir o transporte escolar rural diariamente.

Ao mesmo tempo, parou de ter medo de mostrar que estava com a menor. A mãe partilhou um vídeo em que o homem mostra a menor dentro do seu carro e a trata como propriedade: "Essa aqui tem dono". Assista:

Outros registos mostram o acusado rondando praças, seguindo a família da adolescente em pizzarias e ele chegou, segundo a mãe, a ir até à porta da escola cívico-militar atirar beijos para a adolescente. Isso ocorria quando o Jhonatan estava deixando a filha, também adolescente, na escola.  

"Está fácil pegar alunos na escola e fazer o que quiser com eles. A segurança é zero", desabafou a mãe.

A reportagem apurou que outra mãe denunciou um motorista de ônibus de uma linha rural por abusar da filha em Porto Murtinho. O MS Notícias não obteve acesso à íntegra desta denúncia, uma vez que a Polícia Civil de Porto Murtinho teria negado o acesso ao Boletim de Ocorrência à família, alegando segredo de Justiça.

RESPOSTA JUDICIAL

Diante das acusações de estupro e perseguição, o Ministério Público ingressou com um pedido urgente de Medidas Protetivas, invocando a Lei Henry Borel (Lei n.º 14.344/2022).

Contudo, a Justiça da Vara Única de Porto Murtinho negou a proteção. Na decisão à qual a reportagem teve acesso, o juiz substituto Yves West Behrens justificou o indeferimento afirmando que os diálogos mostravam apenas "trocas de mensagens afetivas" e "proximidade entre os dois".

O magistrado não considerou a falsidade ideológica usada para atrair a menor. Para Behrens, a alegada perseguição e abuso configuram um "relacionamento da filha" e uma questão de "vida íntima", não cabendo à Justiça substituir a autoridade dos pais. O juiz argumentou ainda que, como a menina já tem 15 anos, "o consentimento da vítima afasta, em regra, a configuração típica" do crime.

Sem medo da Justiça, o guarda se encorajou, tendo marcado encontros no último dia de aulas com a menor.  

Hoje, a estudante vive, nas palavras da mãe, "cercada pelo autor". 

"Ele conhece todos os amiguinhos dela. Se vir a foto dela em qualquer lugar, já vai atrás. A gente não pode sair, ir à cidade, à beira do rio ou a qualquer outro lugar, que parece que ele nos segue. Outro dia, estávamos numa pizzaria e ele passou mais de três vezes provocando", revelou a mãe.

Para a família, a Justiça rebaixou um caso grave de abuso a um "namoro" comum.

O art. 217-A do Código Penal estabelece que é crime ter relações sexuais com menores de 14 anos. A mãe argumenta que a manipulação de Jhonatan é antiga.

"Há muito tempo que ele está a fazer a cabeça dela", comentou. 

A mãe disse que o medo cresce em relação as suas outras crianças.

"Temo pela minha outra filha", confessou a mãe.

O QUE DIZ O TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Procurado pelo MS Notícias, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) enviou a seguinte nota sobre o indeferimento da medida protetiva:

"Em atenção à solicitação encaminhada à Secretaria de Comunicação do Tribunal de Justiça, considerando as divergências das informações prestadas com as contidas no processo, prestaremos os seguintes esclarecimentos.

O indeferimento do pedido de medidas protetivas mencionado ocorreu após análise técnica dos elementos apresentados no requerimento encaminhado ao Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Murtinho.

De acordo com a decisão, à época da apreciação do pedido, não foram apresentados elementos probatórios suficientes que permitissem o deferimento das medidas pleiteadas. Destaca-se que não existem áudios e o material fotográfico não é conclusivo. Ressalta-se, ainda, que as declarações formais da própria vítima não constavam no pedido, o que limitou a avaliação judicial quanto à configuração dos requisitos legais necessários à concessão da medida de urgência". O Judiciário negou ainda que o juiz se tenha referido ao caso como "namoro de adolescente" nos autos:

"Destacamos ainda que as expressões que lhe foram atribuídas entre aspas não constam em nenhuma decisão, despacho ou manifestação oficial nos autos. Cumpre informar que cada pedido de medida protetiva é analisado de forma individualizada, com base nos elementos concretos apresentados em juízo, sempre observando a legislação vigente e os princípios do devido processo legal". A assessoria defendeu o histórico da comarca, alegando um alto índice de aprovação de medidas:

"As estatísticas demonstram que na vara de Porto Murtinho, desde 28/07/2025, foram requeridas 32 medidas protetivas, das quais 30 foram deferidas. Também houve duas condenações por estupro de vulnerável, com penas de 56 e 19 anos de prisão. Aproximadamente 95% dos pedidos em casos similares são deferidos, demonstrando o compromisso com a proteção de crianças e adolescentes". O comunicado termina garantindo a postura do órgão: "Por fim, garante-se que o Judiciário atua com responsabilidade, imparcialidade e rigor técnico na análise de todos os processos sob a sua competência...".

A reportagem também solicitou um posicionamento à Secretaria Municipal de Educação e à Prefeitura de Porto Murtinho (gestão de Nelson Cintra) sobre o envolvimento do servidor público com a adolescente, aluna da rede municipal. Até à publicação desta matéria, porém, não houve resposta. Também não foi possível estabelecer contacto com a defesa de Jhonatan Hellker Douglas Ximenes. O espaço permanece aberto para eventuais esclarecimentos de qualquer uma das partes citadas.

Tags: Cívico-Militar Cláudio de Oliveira, guarda patrimonial, Jhonatan Hellker Douglas Ximenes, Ministério Público de Mato Grosso, MPMS, Porto Murtinho, predador sexual, TJMS, Yves West Behrens
Reportar Erro
MS Noticias no Google News