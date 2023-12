Um jovem de 19 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e por militares do Esquadrão de Helicópteros da Marinha do Brasil nesta 6ª.feira (15.dez.23) após cair do cavalo em uma fazenda no Pantanal de Paiaguás, em Corumbá (MS).

Ele sofreu lesões no rosto e foi encaminhando ao Pronto Socorro de Corumbá com dores na região lombar.