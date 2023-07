Maior produtora de açúcar e biocombustível do País reúne jornalistas em MS

A Raízen, referência global em bioenergia, evidenciou suas ações e atuação no estado do Mato Grosso do Sul ao reunir jornalistas da região em um encontro no Parque de Bioenergia Rio Brilhante, localizado em Rio Brilhante (MS). No evento foi mostrado aos profissionais da imprensa a produtividade de alta qualidade presente na companhia, além de conteúdos que reforçam a atuação da empresa, a tecnologia presente nos processos e ações em prol da ampliação de valor do potencial da cana-de-açúcar.

A Raízen, maior produtora de açúcar e biocombustível do País, mostrou na prática o quanto é crucial potencializar seus negócios e aprimorar o patamar do setor sucroenergético. Iniciada em 2021, a expansão no Mato Grosso do Sul garantiu à companhia um acréscimo de 280 mil hectares de área cultivada, e para os próximos anos, o potencial de crescimento da produção de matéria-prima para a empresa no estado, que é o quarto maior produtor nacional de cana e o quinto de etanol, é estimado entre 10% e 15%. Tendo iniciado a operação em 2006, a planta que foi adquirida pela Raízen tem capacidade de processamento de cana de 4,3 MM/ano. Além disso, vale destacar que são produzidos 2.400 t/dia de açúcar e 1.065 m³/dia de etanol. Ao todo, possui atualmente 149.098 hectares de área produtiva.

“Ampliar nosso contato com os veículos da região é crucial para que toda a população do Mato Grosso do Sul saiba e entenda a nossa atuação no estado. Somos uma empresa que aposta na inovação e na produtividade, mas sempre atrelada às necessidades da população e do meio ambiente. Temos como um de nossos propósitos a rentabilidade, mas aliada à conservação e preservação do solo. A forte atuação da Raízen na região do Mato Grosso do Sul é motivo de orgulho para nós”, afirma Leandro Melo, diretor do Polo do Mato Grosso do Sul.

O Parque de Bioenergia de Rio Brilhante foi reconhecido como campeão de produtividade agrícola do Mato Grosso do Sul na safra 2022/2023 no Brasil, segundo o Índice IDEA, que desde 2002 é calculado com dados do Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) e para a próxima safra tem como perspectiva de produção um crescimento de 5% a 10%. Os índices positivos se explicam também por conta de um regime hídrico favorável, e assim uma ótima distribuição de chuvas onde as unidades estão localizadas, além da excelente otimização da matriz de plantio e colheita conforme ambientes de produção e suas respectivas épocas.

Também como parte do sucesso da companhia na região do Mato Grosso do Sul estão as ações do Jornada Cultivar e do Programa Elos. O primeiro possibilita o aperfeiçoamento de fornecedores de cana-de-açúcar e auxilia no acesso ao crédito, além de estimular a eficiência e qualidade no setor, já o Programa ELOS visa promover melhoria contínua na cadeia dos fornecedores, com aperfeiçoamento das práticas de gestão econômica, social e ambiental.

A companhia compartilhou também que está contratando. Com um total de 48 vagas voltadas em sua maioria para a área agrícola e de manutenção, e também com oportunidades para pessoas com deficiência, a Raízen busca profissionais capacitados e que se alinhem aos valores da empresa para integrar seu time. Para se candidatar basta enviar o seu currículo para: recrutamentoms@raizen.com ou se cadastrar pelo site. Por fim, todos os presentes puderam acompanhar não apenas as ações e novidades da companhia, mas também a versatilidade da cana-de-açúcar, que é uma matéria prima capaz de produzir inúmeros outros produtos renováveis.