INQUÉRITO CIVIL

MP investiga contrato da Saúde de Douradina com clínica de outra cidade

Portaria revela inquérito sobre exames de imagem realizados em Rio Brilhante

Fachada da prefeitura de DouradinaFachada da prefeitura de Douradina - Reprodução
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul instaurou um inquérito civil para apurar possíveis irregularidades administrativas e contratuais envolvendo a realização de exames de ultrassonografia pela Secretaria Municipal de Saúde de Douradina.

A investigação, que corre sob sigilo, foi oficializada por meio de portaria publicada no Diário Oficial do MPMS nesta 5ª feira (25.set.25).

De acordo com a Promotoria de Justiça de Itaporã, o foco da apuração é o contrato firmado com uma clínica particular localizada no município de Rio Brilhante.

Apesar da publicidade do caso por meio do edital, o procedimento segue sob sigilo, conforme prevê a legislação para situações em fase de apuração preliminar. O inquérito civil foi instaurado pelo promotor Radamés de Almeida Domingos.

