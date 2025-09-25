MP investiga contrato da Saúde de Douradina com clínica de outra cidade

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul instaurou um inquérito civil para apurar possíveis irregularidades administrativas e contratuais envolvendo a realização de exames de ultrassonografia pela Secretaria Municipal de Saúde de Douradina.

A investigação, que corre sob sigilo, foi oficializada por meio de portaria publicada no Diário Oficial do MPMS nesta 5ª feira (25.set.25).

De acordo com a Promotoria de Justiça de Itaporã, o foco da apuração é o contrato firmado com uma clínica particular localizada no município de Rio Brilhante.

Apesar da publicidade do caso por meio do edital, o procedimento segue sob sigilo, conforme prevê a legislação para situações em fase de apuração preliminar. O inquérito civil foi instaurado pelo promotor Radamés de Almeida Domingos.