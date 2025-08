MPF investiga DSEI por negar atendimento e saneamento a indígenas no MS

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou um inquérito civil para investigar a recusa do Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul (DSEI/MS), em prestar atendimento médico e serviços de saneamento básico à Comunidade Indígena Laranjal, localizada no município de Jardim.

A portaria de instauração foi assinada pela procuradora da República Karine Suzan Hoffstaeter Boteon e publicada nesta 2ª feira (4.ago,25), no Diário Oficial do MPF. O procedimento tem como objetivo garantir o cumprimento das obrigações constitucionais de saúde e saneamento para a comunidade, independentemente da homologação da terra indígena.

Segundo o MPF, o DSEI/MS enviou ofício informando que não poderia atender a comunidade por não se tratar de terra homologada, fundamentando-se no Decreto nº 3.156/1999. A procuradora considerou a justificativa indevida, lembrando que o direito à saúde e ao saneamento é garantido pela Constituição Federal e deve ser assegurado a todos os povos indígenas, sem restrições relacionadas à situação fundiária.

O órgão ministerial destaca que a recusa fere princípios como integralidade, universalidade e respeito à diversidade cultural, previstos no Sistema Único de Saúde (SUS), e compromete a proteção da saúde de comunidades tradicionais.

O MPF vai colher informações, requisitar documentos e preparar uma recomendação formal ao DSEI/MS, para que sejam retomados os serviços médicos e de saneamento à comunidade indígena.