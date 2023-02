Mulher falsifica laudo de câncer no cérebro para receber doações em MS

O site Rio Brilhante em Tempo real denunciou nesta 2ª.feira (6.fev.23) que Josiane Martins Mendonça Lopes, moradora de Rio Brilhante (MS) teria falsificado um laudo médico de câncer no cérebro para conseguir receber doações de pessoas da cidade.

“O caso ganhou repercussão neste domingo (5.fev), após ela entrar em contato com a redação do site Rio Brilhante em Tempo Real pedido ajuda financeira para custear o tratamento que segundo ela era um tumor maligno no cérebro”, disse o site local.

Ainda conforme o texto do jornalista Maikon Junior, a mulher teria enviado um laudo à redação assinado pelo Hospital de câncer Alfredo Abraão de Campo Grande (MS), onde três médicos assinaram eletronicamente o documento, afirmando que ela estava em tratamento no local. Em anexo, haviam as imagens de tomografias.

Apesar disso, o site afirma que fontes lhe alertaram que a mulher seria “estelionatária”

O MS Notícias telefonou ao contato de telefone que também era a chave pix para doações. A reportagem questionou Josiane se ela estaria fazendo um tratamento de câncer, ela, porém, apenas disse: "Eu não quero mais falar sobre isso, tá, moço! (sic)", e desligou na sequência.

Nesta 2ª.feira (6.fev) a Polícia Civil informou que os médicos negaram que tenham assinado o documento ou que tivesse paciente do interior com o nome da suspeita.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de Rio Brilhante.