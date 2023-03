"Pantanal Território Criativo" chega em Anastácio e Aquidauana

“Pantanal Território Criativo – um panorama relacional da economia dos bens simbólicos a partir do artesanato sul-mato-grossense” é uma pesquisa inédita, de autoria do professor e pesquisador cultural, Dr. Adriano Castro, que tem por objetivo desvelar a dimensão econômica da produção do artesanato em 7 munícipios da mesorregião pantanais-sul-mato-grossense: Corumbá, Ladário, Porto Murtinho, Anastácio, Aquidauana, Dois Irmãos do Buriti e Miranda.

O projeto tem apoio do Fundo de Investimentos Culturais (FIC), Fundação de Cultura e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e contempla ações de mapeamento dos arranjos simbólico-criativos do setor do artesanato, a identificação e caraterização do tipo de artesanato produzido na mesorregião do pantanal, além da realização de entrevistas e dimensionamento de variáveis-chave para a dimensão do impacto econômico do setor no território pantaneiro.

Em Anastácio – MS e Aquidauana – MS o Turismólogo e Produtor Cultural Alessandro Cintra vem realizando essa pesquisa a poucas semanas e nos revela que:

“ Em nossa região tem muita gente ligada a economia criativa que ainda estão invisíveis, por não terem esta atividade de criação como atividade econômica principal, mas sim como complemento de renda, ou mesmo pela falta de uma atuação, articulação e divulgação em rede, e é aí que o projeto Pantanal Território Criativo vem atuar, para divulgar, e dar voz a esses trabalhos no âmbito do território pantaneiro, cada trabalho novo que descubro em nosso território vejo que nossa população é muito criativa e que faltam apenas políticas públicas para que essa parte da economia criativa em nossa região passe a ser a atividade principal de nossos artesãos e artesãs” frisou o pesquisador cultural Alessandro Cintra.

A iniciativa prevê a utilização de bases de dados oficiais para identificação de variáveis econômicas que apontem para o setor do artesanato em termos de comércio exterior, produção e ocupação dos profissionais e empresas inseridas na chamada economia criativa. Um dos destaques da iniciativa refere-se à ação “Vozes do Artesanato Pantaneiro”, que tem por objetivo registrar falas acerca das inspirações e simbologias de cada peça/iniciativa produzida, olhando para o território pantaneiro enquanto fonte criativa do artesanato sul-mato-grossense.

Em Anastácio- MS, o pesquisador Alessandro Cintra ressalta a obra do Artesão Guilherme Ribeiro que teve seu trabalho premiado em 1º Lugar pela Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc em 2020 através da Secretaria Municipal de Cultura e Prefeitura de Anastácio – MS.

“ O Guilherme realiza um trabalho cultural plural em sua residência que vai do artesanato à música, nasceu em uma família que trabalha com arte e cultura e atualmente comercializa seus produtos de entalhe e madeira somente a base de encomendas e está em processo de construção em Anastácio MS, de um espaço de arte que irá chamar “Rancho 8” , onde pretende divulgar, materializar e fomentar a cultura e a beleza Sul Mato Grossense Através da Arte” , disse Alessandro.

Em Aquidauana- MS o pesquisador Alessandro Cintra destaca o trabalho da Artesã Indígena Ariadima Paiva Faustino Alves que reside em Aquidauana no Distrito de Taunay na terra indígena Taunay – Ipegue:

“ Ariadima trabalha com o cuité que é uma fruta de casca bem dura e essa casca é empregada na produção de vasilhames e instrumentos musicais como o berimbal, Ariadiama também teve seu trabalho premiado pela Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc em 2020 através da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul”, frisou Alessandro.

Ainda Segundo ele são: 15 artesãos de Anastácio e Aquidauana terão seus trabalhos divulgados através do Projeto Pantanal Território Criativo, e após esse mapeamento na região, será a vez de Miranda, Porto Murtinho, Dois Irmãos do Buriti, Corumbá e Ladário.

Ao final do mapeamento da produção do artesanato nos municípios situados na região pantaneira, a pesquisa será consolidada em um livro digital, que também será disponibilizado gratuitamente para acesso e download, finaliza o idealizador Adriano Castro.

Web Site do projeto : www.portalecriativo.com.br