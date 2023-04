"Pantanal Território Criativo" Chega em Dois Irmãos do Buriti, Miranda e Porto Murtinho

O projeto Pantanal Território Criativo – um panorama relacional da economia dos bens simbólicos a partir do artesanato sul-mato-grossense”. Trata-se de uma pesquisa inédita, de autoria do professor e pesquisador cultural, Dr. Adriano Castro, que tem por objetivo desvelar a dimensão econômica da produção do artesanato em 7 munícipios da mesorregião pantanais-sul-mato-grossense: Corumbá, Ladário, Porto Murtinho, Anastácio, Aquidauana, Dois Irmãos do Buriti e Miranda.

O projeto tem apoio do Fundo de Investimentos Culturais (FIC), Fundação de Cultura e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e contempla ações de mapeamento dos arranjos simbólico-criativos do setor do artesanato, a identificação e caraterização do tipo de artesanato produzido na mesorregião do pantanal, além da realização de entrevistas e dimensionamento de variáveis-chave para a dimensão do impacto econômico do setor no território pantaneiro.

Alessandro Cintra pesquisador do projeto, agradeceu o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Secretaria de Educação da cidade de Porto Murtinho - MS e da Secretaria de Turismo, Cultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da cidade de Miranda – MS, pelo apoio neste mapeamento, ressaltou ainda que em Território Pantaneiro a economia criativa é de suma importância, e é imprescindível criar mecanismos de fomento e comercialização desses bens que são as vezes principal fonte de renda do povo pantaneiro.

Imagem: Associação de Moradores do Distrito de Salobra – Miranda MS.

Dentre as inúmeras iniciativas mapeadas na região, vale destacar a Associação de moradores do distrito de salobra que trabalha a um ano com a venda de artefatos inspirados na cultura pantaneira, como bolsas e adereços, além de movimentar a economia criativa no pequeno distrito que fica localizado a 15 km do centro urbano do município de Miranda-MS.

Imagem: Amarai Cristina Leal Simão

Em Dois Irmãos do Buriti, entre os trabalhos encontrados destaca-se o trabalho da Artesã Amarai Cristina Leal Simão, que trabalha com o origurumi que é a pratica japonesa de confeccionar bonecas e bonecos em croché.

Imagem : Gregória Delosantos

Em Porto Murtinho MS, municipio que faz fronteira com o Paraguai encontramos o trabalho da Artesã Gregória Delosantos, que é a base do talo do Carandá , no Paraguai a Àrvore Caranda é chamada Carandaí , por isso o Artesanato Carandaí é conhecido em ambos os lados da fronteira, A Artesã comercializa seu artesanato em eventos na região e também sob encomenda via redes sociais.

Segundo o Pesquisador Alessandro Cintra os trabalhos identificados nos municipios, além de categorizados serão também consolidados em um livro digital, que será disponibilizado gratuitamente para o acesso e dowload.

Dr. Adriano Castro

Pesquisador e Consultor em Economia Criativa e Políticas Públicas adrianopcastro@gmail.com - www.portalecriativo.com.br

Instagram: @pantanalcriativo