Pantaneta 2023: Léo Santana abre festança de dois dias em Aquidauana

O cantor Léo Santana abre nesta, 6ª feira (6.out.23), a Pantaneta 2023 em Aquidauana (MS). Além dele, hoje também terão apresentações dos artistas locais Paolla, Matheus Kruz e do DJ Jackson Seballo.

A Pantaneta é considerado uma espécie de Carnaval fora de época e acontece desde 1997 em Aquidauana.

Neste ano, o evento tem dois dias, portanto, no sábado (7.out.23), sobem ao palco Chiclete com Banana, Resenha Play, Koisa Samba e o DJ Jackson Seballo fecha o evento. Veja os horários:

A entrada é gratuita para a Área Pipoca, mas há opções de ingressos para Abadá e Bangalô individuais. Os ingressos podem ser adquiridos através deste link. O abadá e pulseiras devem ser retirados na Casa Branca, em Aquidauana, e em Campo Grande na cervejaria Zero67. "[Neste ano] fizemos uma ação social, nós abrimos mão de parte da nossa arrecadação para que as pessoas pudessem trazer 1kg de alimentos, pagam mais barato os ingressos, e esses alimentos serão distribuídos para as famílias carentes de Aquidauana. O alimento pode ser entregue onde for retirar as pulseiras e os abadás. Então, estamos aproveitando para fazer uma ação social dentro da festa", explicou Natal, o idealizador da Pantaneta. Ainda de acordo com Natal, posteriormente, os alimentos serão distribuídos com base nos cadastros de famílias carentes junto à prefeitura de Aquidauana. Veja algumas regras do evento:

O idealizador disse que neste ano espera se faça presente um público de até 25 mil pessoas em cada uma das noites. Veja os locais onde se pode retirar as pulseiras e abadás:

PATROCINADORES

Com o patrocínio da Agência de Viagens Check In Turismo, a Pantaneta 2023 oferecerá ônibus com saída de todas as cidades do estado com destino a cidade pantaneira.

O governo do Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura (FCMS), destinou R$ 190 mil em contrato direto ao município, enquanto o prefeito Odilon Ribeiro entrou com a contrapartida de R$ 10 mil, perfazendo apoio público de R$ 200 mil para a realização da Pantaneta 2023.

O evento ainda tem como patrocinadores a Brahma, Anita Shoes, Beats, Sistema Fiems e O Boticário.