Projeto nacional 'transforma' 3 escolas rurais em Mato Grosso do Sul

Desde a 2ª feira (5.jun), 3 escolas rurais em Mato Grosso do Sul recebem intervenções positivas do projeto nacional 'Escola Transforma', neste ano, patrocinado pela Nutrien Soluções Agrícolas, uma das maiores plataformas de soluções agrícolas do País, e realizado em parceria com o Instituto Cuidare.

De 2021 a 2022, o projeto beneficiou mais de 11 mil estudantes com implantação de salas de leitura, parques infantis, hortas, entre outros espaços, em instalações de 31 instituições públicas de ensino.

“Continuamos mais um ano com o compromisso de fortalecer a educação, acreditamos que o Projeto Escola Transforma vem proporcionando melhorias dentro das escolas nas cidades que atuamos, além de apoiar na qualificação pedagógica para que gerem impactos positivos no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes dessas comunidades. Em 2023, estamos presente em 30 cidades com mais de 40 escolas no projeto, e estamos levando voluntariado para contribuir ainda mais nas ações que estamos realizando. Esse ano, nosso foco está em escolas rurais, pois acreditamos que o impacto que iremos causar será ainda maior nessas comunidades", esclareceu a gerente de sustentabilidade e responsabilidade social da Nutrien na América Latina, Rita Moreno.

Entre as escolas sul-mato-grossenses selecionadas neste ano, estão:

Escola Polo Municipal Rural Graça de Deus — Ponta Porã; Escola Indígena Nandejara Polo, na aldeia Teyí Kuê — Caarapó; e, Escola Agrotécnica Padre André Capelli — Dourados.

Conforme os idealizadores, o projeta ajuda em conquistas pedagógicas e melhorias na estrutura física dos estabelecimentos educacionais, visando contribuir para "alavancar os indicadores de qualidade da educação municipal. Tudo começa com um período de diagnóstico, quando são identificadas as necessidades das escolas juntamente com a comunidade escolar".

Na 2ª feira (5.jun), a ação aconteceu em Ponta Porã. Na 3ª feira (6.jun), das 8h às 12h, aconteceu em Caarapó e encerra-se nesta 4ª feira (7.jun), das 13h30 às 17h30, em Dourados.

"Todas as melhorias oriundas do projeto serão entregues até o mês de novembro", garantem os idelizadores.

CULTURA INDÍGENA

As intervenções irão beneficiar mais de 500 estudantes da Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Educação de Jovens Adultos, matriculados nas três novas escolas de Mato Grosso do Sul.

Na escola indígena Nandejara Polo, em Caarapó, estudantes e professores já demonstraram o interesse em trabalhar a cultura dos povos Guarani Kaiowá e implementar uma sala de leitura com títulos específicos para enaltecer e fortalecer a cultura indígena local.Vale lembrar que esta não é a primeira ação do Escola Transforma no Mato Grosso do Sul. Em 2022, a Escola Municipal Professor Moacir Franco de Carvalho, também em Caarapó, foi contemplada com nova horta, sala de leitura e parque infantil para seus 550 estudantes.

“Os projetos educacionais são indispensáveis para o desenvolvimento da rotina escolar e para otimizar a forma de ensinar e aprender. A horta suspensa, o parque infantil e sala de leitura contribuem muito para potencializar o ensino, aumentar a autoestima, o senso de pertencimento e o protagonismo do aluno, bem como consolidar um ambiente escolar acolhedor, com experiências diferenciadas e eficientes para o desenvolvimento dos estudantes”, disse Cíntia Esteves, diretora da Escola Municipal Professor Moacir Franco de Carvalho, beneficiada pelo projeto ano passado.

“O Instituto Cuidare valoriza o potencial transformador das escolas rurais, quilombolas e indígenas. Atuamos de forma colaborativa e em rede. Através do projeto Escola Transforma, promovemos melhorias nas estruturas e oferecemos formação, envolvendo a sociedade e o poder público para assegurar uma educação básica de qualidade. Acreditamos no compromisso coletivo com a educação, pois enxergamos na escola tanto o presente quanto o futuro de um país”, completou Kátia Rocha, presidente do Instituto Cuidare.

IMPACTO SOCIAL

Todas as iniciativas do projeto Escola Transforma são pautadas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são um apelo global construído pela ONU e seus parceiros em prol da Agenda 2030 para geração de impacto social e garantia de um futuro melhor e mais sustentável para todos.

As escolas rurais ganham atenção especial do projeto por apresentarem um Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) mais baixo que as demais. A meta do projeto é, até 2024, atender mais de 50 escolas em todo o país.

MAIS DE 17 MIL ESTUDANTES BENEFICIADOS

Nos dois primeiros anos de atuação (2021 e 2022), o Projeto Escola Transforma atendeu 31 escolas, beneficiando diretamente 11.357 estudantes e 1.431 professores e funcionários. Ao todo, foram doados 6 mil livros e entregues, 15 salas de leituras e 450 brinquedos e jogos educativos. Neste ano de 2023, mais de 40 escolas recebem ações do projeto, com cerca de 6 mil estudantes beneficiados com as suas intervenções.

