Rebanho bovino da UEMS vai a leilão

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está leiloando parte do seu rebanho bovino do campus de Aquidauana (MS). São 65 animais da raça Nelore divididos em cinco lotes distintos, que completaram seu ciclo de prestação de serviço ao ensino de graduação e pós-graduação em Zootecnia.

Os interessados em adquirir os animais podem participar do pregão através do portal www.reginaaudeleiloes.com.br, após cadastro prévio na plataforma.

A vistoria dos grupos pode ser feita nos dias 15 e 18 de setembro/2023, das 7 às 11 horas (horário MS), no próprio campus da UEMS em Aquidauana.

O leilão termina no dia 19 de setembro de 2023, às 16 horas (horário Brasília).

O edital com os requisitos para participação pode ser acessado pelo link https://www.reginaaudeleiloes.com.br/leilao/sad-ms-de-governo-do-estado-de-mato-grosso-do-sul/1477.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a equipe da leiloeira Regina Aude ou com a Secretaria de Estado de Administração de Mato Grosso do Sul (SAD/MS) através da Coordenadoria de Patrimônio Mobiliário.