São Gabriel do Oeste: prefeitos do Cointa discutem saúde pública e resíduos sólidos

No dia 22 de outubro, ocorreu mais uma Assembleia Geral do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Taquari (Cointa) na cidade de São Gabriel do Oeste/MS.

O evento teve como pauta a alteração da redação de duas resoluções, a disposição final dos resíduos sólidos no aterro de Rio Verde de MT e a regulação e fiscalização dos resíduos sólidos com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (AGEMS).

Além disso, o deputado federal Dr. Luiz Ovando ministrou uma palestra sobre a valorização do Clínico Geral na saúde pública dos municípios.

O presidente do Cointa e prefeito da cidade de Sonora, Enelto Ramos da Silva, agradeceu a presença de todos e destacou a importância da realização da Assembleia Geral.

A Agems se mostrou comprometida com a promoção do desenvolvimento sustentável e da qualidade de vida através dos serviços básicos que regulamenta e fiscaliza.

Junior Mochi, deputado estadual e idealizador do Consórcio, elogiou a gestão do presidente Enelto e ressaltou a importância das assembleias para compartilhar problemas e buscar soluções.

Pedro Freitas, coordenador geral do Cointa, falou sobre a importância de discutir propostas e reivindicações que serão destinadas aos órgãos competentes. O Cointa é formado por 14 municípios que buscam soluções em conjunto para melhorar a vida dos moradores da região envolvida pela bacia do Rio Taquari.