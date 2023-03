Subprefeito de Sanga Puitã anuncia estudo para a realização do 'sonho da população'

Edinho Quintana subprefeito Distrito de Sanga Puitã, disse que o prefeito de Ponta Porã (MS), Eduardo Campos (PSDB), autorizou uma empresa fazer o levantamento de quanto irá custar a drenagem e o asfaltamento completo do distrito fronteiriço. “Vai ser feito esse levantamento rua por rua. E esse levantamento, nós vamos apresentar para o governador em mãos, o nosso prefeito vai levar para os senadores e também para o deputado. Então, foi autorizado esse levantamento”, celebrou num vídeo nas redes sociais.

Quintana, que já foi vereador em Ponta Porã, foi empossado em 2022 pelo então prefeito de Ponta Porã, Hélio Peluffo. Para Quintana, a concepção desse projeto seria a realização de um sonho dos moradores. “Aqui é um Distrito muito judiado pela questão da água, questão das enchentes. Aqui é um lugar que alaga muito, não tem quase escoação da água, porque ela se torna uma bacia. É o sonho da população que aqui tenha asfalto”, explicou em mensagem ao MS Notícias.

De acordo com o gestor, o deputado federal Vander Loubet (PT), já se comprometeu em buscar recursos para o projeto. “Com o projeto em mãos, nós vamos apresentar para o governador, para o secretário de obras e vamos apresentar também para o Vander Loubet que já falou que vai ser parceiro nesse projeto”, revelou Quintana.

Quintana em reunião com o deputado federal Vander Loubet (PT). Foto: Reprodução

O secretário de obras agora, inclusive, é Peluffo, que também teria confirmado interesse em ajudar na concepção do asfaltamento do Distrito de pouco mais de 3 mil habitantes.

Quintana e o agora Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Hélio Pelufo. Foto: Divulgação

Eis o vídeo divulgado por Quintana:

Subprefeito de Sanga Puitã anuncia realização do 'sonho da população' >>> https://t.co/jg2KqeuDvJ pic.twitter.com/FZMd4JcCqh — MS Notícias (@msnoticias_ms) March 14, 2023

SANGA PUITÃ

Sanga Puitã foi reconhecido distrito de Ponta Porã pela Lei Estadual n.º 1.121, de 17-10-1958. Faz divisa com o município paraguaio de nome homônimo no Guarani, 'Zanja Pytá' e se situa a cerca de 15 km do Centro de Ponta Porã, com acesso asfaltado pela BR-463. Sanga siguinifica 'erosão provocada por chuvas ou erosão'. Puitã siguinifica 'vala/barranco vermelho ou sangue vermelho'.

O distrito de Sanga Puitã, na fronteira sul-mato-grossense. Foto: Reprodução | Google Maps

O distrito possui escolas, ao ladinho o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), além de estabelecimentos comerciais e linhas de ônibus que o interliga até Ponta Porã e outros municípios.