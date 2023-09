Suzano abre três vagas de trabalho em Ribas do Rio Pardo

A Suzano, empresa líder mundial na fabricação de bioprodutos provenientes do cultivo de eucalipto, está com três vagas abertas para atender suas operações em Ribas do Rio Pardo (MS). Todas as pessoas interessadas, independentemente de gênero, origem, etnia, deficiência ou orientação sexual, podem se inscrever pela Plataforma de Oportunidades da empresa (https://suzano.gupy.io/).

A primeira vaga é para o cargo de Supervisor (a) de Negócios Florestais, que exige Ensino Superior completo em qualquer área, experiência com área de comercialização ou negociação, principalmente em área florestal ou agrícola e experiência em análises e indicadores, entre outros pré-requisitos. Mais detalhes aqui.

A segunda vaga é para Técnico (a) Desenvolvimento Operacional II, que exige Ensino Técnico completo e/ou Ensino Superior completo, CNH categoria B (desejável D) e experiência consolidada na área de manutenção florestal. Mais detalhes aqui.

Por fim, há uma vaga para Analista Suprimentos Pleno - Serviços Administrativos, que exige Ensino Superior completo e experiência com contratação de Serviços Corporativos (facilities), habilidade e capacidade de criar oportunidades e iniciativas, mapear e mitigar riscos, e tomar decisões eficazes, entre outros pré-requisitos. Mais detalhes aqui.

Os processos seletivos têm datas de inscrição diferentes e mais detalhes podem ser encontrados na Plataforma de Oportunidades da Suzano. Lá, também é possível acessar todas as vagas abertas no Estado e em outras unidades da Suzano no Brasil, além de se cadastrar no Banco de Talentos da empresa.