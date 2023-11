Vídeo: bêbado, prefeito causa confusão na Copa Assomassul; 'Tenho 4 mandatos nessa bosta'

O prefeito de Vicentina, Marcos Benedetti, conhecido como Marquinhos do Dedé, chegou embriagado e causou confusão na Copa Assomasul, na tarde de domingo (12.nov.23), em Corumbá (MS).

Marquinhos trocou ofensas e tentou agredir o prefeito de Caarapó, André Nezzi. Além disso, também deu a famosa 'carteirada' nos organizadores do campeonato, após o time da sua cidade, composto por servidores públicos, começar a perder o jogo, aos 9 minutos do início da partida. "Eu tenho quatro mandatos nessa. É o meu quarto mandato pra não ser respeitado", gritou Marquinhos até ser contido pela comissão técnica do time.

O prefeito teria descido da arquibancada logo após a equipe de Caarapó abrir o placar. Isso levou o prefeito de Vicentina a se exaltar e desferir xingamentos contra os adversários. A ação deu início a uma confusão generalizada no banco de reservas envolvendo os prefeitos e comissão técnica.

Nas imagens, transmitidas pela TV Sobrinho, é possível ver e ouvir ambos prefeitos no meio da confusão trocando insultos e tentando agredir um ao outro. Eis o vídeo (a situação ocorre aos 14 minutos do início da transmissão):

Descontrolado e irado com o resultado negativo na partida para Vicentina, Marquinhos acusou a arbitragem de 'erros' que desfavorecem sua cidade. Além disso, também acusou o prefeito de Caarapó de supostas agressões.

"A gente tem sido prejudicado desde o início do campeonato pela arbitragem, recebi até beijinho de árbitro, mas como prefeito jamais entrei no campo para falar com a arbitragem. Só pedi para o prefeito de Caarapó me respeitar e ele jogou água em mim, me ameaçou, falou que iria me pegar e agora tá dando uma de coitadinho como se fosse santo", reclamou Marquinhos.

Nezzi explicou que Marquinhos estava bêbado e desde o início da partida ficava insultando os jogadores da arquibancada, insinuando que sua equipe tinha "comprado" a arbitragem. Além disso, Nezzi relatou que ele e sua esposa foram agredidos por um jogador da equipe de Vicentina. "O prefeito de Vicentina estava exaltado na arquibancada ofendendo todo mundo e não feliz com isso desceu, invadiu o campo dizendo que tínhamos comprado o juiz. Pelo jeito estava bêbado. É difícil suportar essas coisas e quando ele passou a proferir palavras e empurrar a gente, tive que levantar porque não tenho sangue de barata e começou a discussão. O jogador número 9 deles de forma covarde veio pelas costas e deu uma pezada em mim e acertou minha esposa", disse Nezzi.

TIMES PODEM SER ELIMINADOS

A Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), organizadora do campeonato, ficou de emitir um parecer nesta semana sobre a situação, se a partida será retomada ou se ambas as equipes serão eliminadas da competição.

O Caarapó foi o último campeão da Copa Assomasul. Vicentina nunca conseguiu um título na disputa. O Ranking de vencedores da Copa é o seguinte:

Maracaju 4 (quatro) títulos.

Sidrolândia 2 (dois) títulos.

Antônio João 2 (dois) título.

Iguatemi 1 (um) título.

Jardim 1 (um) título.

Corumbá 1 (um) título.

Bela Vista 1 (um) título.

Tacuru 1 (um) título.

Porto Murtinho 1 (um) título.

Campo Grande 1 (um) título.

Dois Irmãos do Buriti 1 (um) título.

Aquidauana 1(um) titulo.

Caarapó 1 (um) titulo - (último campeão).

Esse ano, além de trófeu, o Comepão da disputa levará R$ 18 mil.

Segundo o regulamento da Copa Assomasul, em Art. 32, está previsto que no caso de ocorrer qualquer agressão física (tentada ou consumada), ofensa moral, antes, durante ou depois da partida, aos árbitros, dirigentes, atletas, funcionários da organização, coordenação da COPA ASSOMASUL 2023, implicará na eliminação dos agressores da competição em curso e da subsequente e ainda as penalidades cíveis cabíveis". Eis a íntegra do regulamento.