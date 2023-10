Vídeo: em Biz, casal morre ao ser atingido e arrastado por ônibus da Cruzeiro do Sul

Os motociclistas Andrea Ratier Martins, de 41 anos, e Jean Carlo Carvalho de Azevedo, de 46, morreram às 00h30 deste sábado (7 de outubro de 2023), ao serem atingidos por um ônibus da viação Cruzeiro do Sul, no cruzamento das ruas Pereira do Lago e Comandante Camisão, em Maracaju (MS).

Conforme imagens do circuito de segurança, Andrea pilotava e Jean estava no garupa de uma moto Honda Biz, seguindo pela Rua Pereira do Lago e quando avançaram o 'Pare' no cruzamento, foram colhidos e arrastados pelo ônibus que descia pela Comandante Camisão. É possível notar no vídeo que a moto é arrastada por cerca de 30 metros sob o ônibus, fazendo com que o atrito do metal no asfalto levante faíscas. Além disso, um dos capacetes é arremessado.

Andrea foi atingida violentamente, ficando sob o veículo de grande porte. Ela acabou morrendo antes de as equipes de resgate chegarem.

Jean Carlo sofreu vários ferimentos e chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu a caminho do hospital. Veja o vídeo do acidente:

Em Biz, casal morre ao ser atingido e arrastado por ônibus da Cruzeiro do Sul... Leia: https://t.co/0fCi8ZQieT pic.twitter.com/NgtWiZd6s5 — MS Notícias (@msnoticias_ms) October 7, 2023

O caso foi registrado como sinistro de trânsito provocado pela própria vítima.