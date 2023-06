Adoçante da Coca e chiclete Mars é potencial cancerígeno, diz OMS

Um dos adoçantes artificiais mais comuns do mundo será classificado como potencial cancerígeno pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC), braço da Organização Mundial da Saúde (OMS).

A informação é da agência Reuters, que conversou com pessoas ligadas ao órgão.

O aspartame é usado em produtos como a Coca-Cola Zero e em chicletes da marca Mars.

Conforme a Reuters, a decisão foi tomada depois de uma reunião de especialistas externos. O grupo é responsável por avaliar se uma substância representa potencial perigo com base em todas as evidências publicadas.

A classificação não diz a quantidade que pode ser ingerida com segurança. Essa informação cabe ao JECFA, o comitê internacional de especialistas científicos administrado conjuntamente pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela OMS.

De acordo com a Reuters, o JECFA também está analisando as consequências do uso do aspartame e deve anunciar suas conclusões no mesmo dia em que a IARC tornará pública a classificação: 14 de julho.

Um porta-voz da IARC disse que os detalhes do caso eram confidenciais. Ele afirmou que as conclusões representam “o 1º passo fundamental para entender a carcinogenicidade” do adoçante.

Já a secretária-geral da Associação Internacional de Adoçantes (ISA), Frances Hunt-Wood, disse à agência que tem “sérias preocupações com a revisão da IARC” e que a mudança “pode enganar os consumidores”.

A Coca-Cola é uma das associadas ao órgão. “A IARC não é um órgão de segurança alimentar e sua revisão do aspartame não é cientificamente ampla e é majoritariamente baseada em pesquisas desacreditas” , afirmou o secretário.

