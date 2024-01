"Apagão" de Bolsonaro em 4 anos agravou tragédia amazônica  

Além da restauração de atividades tradicionais de subsistência - caça, pesca e cultivo agrícola -, os povosindígenas da Amazônia necessitam de outra garantia para que não sejam extintos: a proteção da própria vida.



E a maior ameaça é a ação criminosa e violenta de garimpeiros, madeireiros, narcotraficantes e praticantes da caça e da pesca ilegais. Estas agressões ficaram mais intensas e motivadas a partir de 2019, quando Jair Bolsonaro assumiu a presidência do País e promoveu o desmonte quase absoluto de órgãos como o Ibama e o ICMSBio, dois dos responsáveis pelo controle, fiscalização e defesa do meio ambiente na região.

Centenas de povos originários - entre os quais os indígenas do povo yanomami - estão num verdadeiro inferno por causa, sobretudo, do garimpo, do desmatamento e da pesca e caça criminosos. O efeito é devastador: rios secam ou são contaminados pelo derrame de mercúrio, utilizado nas lavras de ouro. O estoque de peixes é precário e até já não existe ao alcance das comunidades.

Fome, desnutrição e outras doenças com origem nos crimes contra a floresta matam povos amazônicos. Foto: Reprodução

No último dia 09, uma reunião convocada às pressas pelo presidente Lula, definiu as primeiras de uma série de ações articuladas entre diversos ministérios e órgãos federais para reforçar as operações de assistência aos nativos e combater os criminosos que atuam na área. Nesta etapa, está sendo disponibilizado um montante de R$ 1,2 bilhão.

O governo já havia acionado operações emergenciais no ano passado, basicamente para levar alimento, transportar doentes aos postos médicos e destruir equipamentos e veículos dos garimpeiros.

O chefe da Casa Civil, Rui Costa, explicou que ações programadas e incursões policiais vão migrar para uma presença permanente das unidades de segurança, com Forças Armadas e Polícia Federal. “Vamos reestruturar a reocupação com a presença definitiva das forças de segurança, para retirar definitivamente os invasores na região”, salientou.

Em 2023, o governo fez no território yanomami mais de 400 operações. Foram apreendidos mais de 600 milhões de reais em patrimônio e recursos financeiros das quadrilhas.

VISITA IN LOCO

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, visitou dia 10 a região de Auaris na terra indígena Yanomami acompanhada da ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva; do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida; e da presidenta da Funai, Joenia Wapichana. Segundo Marina informou, houve uma redução de áreas abertas por desmatamento no território de 85% em relação ao ano passado.

“Se não tivesse a ação do IBAMA da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, das Forças de Segurança Nacional, a presença da Funai, novos desmatamentos ocorreriam. Nós tivemos uma redução de 85%, mas ainda não é suficiente. As comunidades denunciam que os garimpeiros estão retornando e operam à noite, estão ocupando e formando outras bases, já que têm infraestrutura”, comentou.

OITO POVOS

Demarcada em 1992, a TI Yanomami abrange áreas dos estados do Amazonas e de Roraima e faz fronteira com a Venezuela. Com 9,6 milhões de hectares, o território abriga 8 povos, entre Yanomami e isolados, com uma população de mais de 31 mil indígenas. A Terra Indígena Yanomami é a maior do país em extensão territorial e sofre com as invasões.

A mineração ilegal em terras indígenas da Amazônia Legal aumentou 1.217% nos últimos 35 anos. De 1985 para 2020, a área atingida pela atividade garimpeira passou de 7,45 km² para 102,16 km². De acordo com um estudo elaborado por pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e da Universidade do Sul do Alabama, dos Estados Unidos, quase todo o garimpo ilegal (95%) fica em apenas três terras indígenas: a Kayapó, a Munduruku e a Yanomami.

Área amazônica devastada pela ação dos garimpeiros. Foto: ACS-MMA

A pesquisa destaca ainda que, em terras indígenas da Amazônia Legal, os garimpeiros buscam ouro (99,5%) e estanho (0,5%). A exploração se dá mais fortemente no território dos kayapó, que também convivem com o avanço de madeireiros e da siderurgia. Nesse caso, estima-se que, em 2020, a área ocupada pelos garimpeiros era de 77,1 km², quase 1.000% a mais que o registrado em 1985 – 7,2 km².

No intervalo entre outubro de 2018 e dezembro de 2022, o desmatamento resultante do garimpo ilegal na Terra Indígena (TI) Yanomami aumentou 309%, de acordo com levantamento elaborado pela Hutukara Associação Yanomami. Em dezembro de 2022, a área devastada era de 5.053,82 hectares, ante 1.236 hectares detectados no início do monitoramento.