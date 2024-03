Após 'sumiço', princesa Kate Middleton revela ter câncer

A princesa Kate Middleton revelou nesta 6ª.feira (22.mar.24), em anúncio transmitido em redes sociais, estar com câncer. Ela disse que está se submetendo a sessões de quimioterapia.

Em um vídeo de 2 minutos e 20 segundos, Kate falou que se submeteu a uma cirurgia: "Eu queria agradecer as mensagens de apoio. Foram meses muito difíceis para nossa família. Eu agradeço minha equipe médica. Em janeiro, eu passei por uma grande cirurgia abdominal e na ocasião pensou-se que minha condição não era de câncer. A cirurgia foi bem -sucedida, no entanto exames após a operação notaram que havia câncer. Minha equipe médica aconselhou que eu me submetesse a uma quimioterapia preventiva, e agora estou nos estágios iniciais desse tratamento".

E completou: "Precisamos de tempo, espaço e privacidade enquanto eu completo meu tratamento. Eu preciso me concentrar em uma recuperação plena".

Kate não deu mais detalhes sobre a doença.

O estado de saúde de Kate Middleton já era alvo de fortes especulações e virou até tema de teorias da conspiração.

A polêmica em torno do estado de Kate Middleton começou em janeiro, quando o Palácio de Kensington divulgou que ela havia sido submetida a uma cirurgia abdominal.

Após a cirurgia, a princesa de Gales teve de passar 13 dias internada em um hospital de Londres. E, mesmo depois de receber alta, teve a orientação médica de permanecer em casa e longe da agenda oficial até depois da Páscoa.

Apenas no último sábado (16), Kate Middleton foi vista em público pela primeira vez desde a cirurgia no abdômen, segundo o site TMZ, que revelou um vídeo na segunda-feira (18) em que ela aparece andando sorridente ao lado de William.