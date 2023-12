Avião da FAB pousa em Brasília com 48 repatriados de Gaza

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) pousou em Brasília na manhã desta 2ª.feira (11.dez.23) com 48 pessoas repatriadas da Faixa de Gaza.



Conforme o Planalto, o grupo é formado por 11 brasileiros-palestinos e 37 palestinos, sendo 27 crianças e adolescentes, 17 mulheres, duas delas idosas, e 4 homens adultos.

“Num 1º momento, eles ficarão de 2 a 3 dias aqui em Brasília. A 1ª etapa é do apoio psicológico, de imunização, de estabelecer contato com familiares e parentes e a questão da documentação. Alguns vão para as casas de familiares e amigos. Os que estiverem sem referência, serão abrigados no Sistema de Assistência Social em instituições em que tenham todo o apoio de acolhimento, alimentação. Um suporte para eles reconstituírem as trajetórias, já que vêm de uma situação bastante complexa”, declarou o Secretário Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, André Quintão.

Como mostramos no MS Notícias, o primeiro grupo de repatriados chegou ao Brasil em outubro, quando o Presidente Lula firmou o compromisso de trazer de volta todos os brasileiros que desejam voltar ao país.

Até o momento, cerca de 150 militares e 37 profissionais de saúde se envolveram na logística de 11 voos da FAB, responsáveis por repatriar 1.525 pessoas e 53 animais domésticos.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, dos 102 brasileiros e familiares palestinos constados na lista entregue ao Governo Federal, 24 tiveram a saída de Gaza negada pelo governo de Israel. Com isso, alguns familiares das pessoas que não foram autorizadas a deixar a região desistiram de cruzar a fronteira.

Com informações de Poder 360