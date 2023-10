Barbosinha desembarca em Dubai em evento sobre cidades do futuro

O vice-governador sul-mato-grossense José Carlos Barbosa, o Barbosinha, viajou para Dubai para participar de eventos sobre tecnologia para urbanismo, tecnologias climáticas, investimentos ESG e negócios sustentáveis.

Durante a semana, ele participará da Future Urbanism Smart City Summit e Expo Dubai, além de visitar empreendimentos que mostram como as cidades do futuro já são realidade.

Conforme Barbosinha, a participação do Governo nessa missão demonstra a credibilidade que o Estado tem conquistado, devido as relações comerciais com outros países. “O Governo tem assento no Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae, que é o órgão máximo da instituição e tem por objetivo traçar políticas e estratégias de atuação para o desenvolvimento regional. Isso nos credencia para apresentar aos maiores investidores globais os bons números do nosso estado e projetos como a Rota Bioceânica e a nova Ferroeste. Aliado a isso, vamos conhecer um conceito moderno de cidades inteligentes para aperfeiçoar o projeto de municipalismo da gestão do Governador Eduardo Riedel”, pontuou.

O objetivo é apresentar as potencialidades do Mato Grosso do Sul para investidores, mostrar os bons números do Estado e conhecer um conceito moderno de cidades inteligentes para aperfeiçoar o projeto de municipalismo da gestão do Governador Eduardo Riedel (PSDB). “Uma das cidades pela qual vamos passar é Masdar, a mais emblemática acredito eu, por estar em funcionamento há mais de 10 anos. Com arquitetura biofílica (integrada com a natureza), veículos coletivos elétricos e autônomos, sede da Universidade da Inteligência Artificial, será com certeza um grande referencial para nosso projeto de transformar Mato Grosso do Sul em um Estado cada vez mais próspero, inclusivo, verde e digital”, finalizou o vice-governador.