Brasil descobre fóssil de crocodilo que viveu há 250 milhões de anos

Entre as rochas de uma fazenda do município de Rosário do Sul (RS), no Brasil, paleontólogos descobriram em agosto de 2022 um crânio de uma nova espécie gigante de anfíbio mais antiga que os dinossauros.

O bicho foi batizado de "Kwatisuchus rosai" e fóssil data de aproximadamente 250 milhões de anos, no Triássico Inferior, enquanto a origem dos dinossauros está entre 231 e 243 milhões de anos atrás.

Crânio de 'Kwatisuchus rosai'. UNIPAMPA/Felipe Pinheiro

Apesar de o crânio ter sido descoberto há mais de um ano, precisou passar por um processo de limpeza e preparação antes de ser estudado, e ter sua idade provavel determinada.

Os responsáveis pela descoberta são da equipe do Laboratório de Paleobiologia do Campus São Gabriel da Universidade Federal do Pampa (Unipampa). Eles dizem o batismo ao fóssil é a junça de 'Kwati', na língua indígena Tupi significa 'focinho longo' e 'Rosai', em homenagem ao paleontólogo Átila Stock Da-Rosa, pioneiro na localização de sítios fósseis desta época, incluindo o local onde a nova espécie foi encontrada. “Certamente o achado mais emocionante que já participei. Estávamos encerrando as buscas no sítio após encontrar poucos fragmentos ao longo do dia. Foi quando notei o que parecia ser um pedaço de osso mais alongado, e apenas no momento de sua coleta é que percebemos que se tratava de um pedaço do crânio em perfeitas condições! E já, ali mesmo, sabíamos que se tratava de algo fantástico e completamente novo!”, revelou Voltaire D. Paes Neto, pesquisador em uma parceria entre a Unipampa e a Universidade de Harvard.

O "Kwatisuchus" foi um animal carnívoro da família dos Temnospondyls, que foram encontrados em ambientes terrestres e aquáticos. Os Temnospondyls tinham aparência e modo de vida semelhantes aos dos atuais jacarés e crocodilos. Estima-se que o maior deles pudesse atingir quase cinco metros. Embora gigantesco para os padrões atuais, o 'Kwatisuchus' mede um metro e meio, por isso é considerado de tamanho médio. “Kwatisuchus foi um sobrevivente. Ele viveu em um ambiente devastado pela maior extinção em massa da história do planeta”, considerou o paleontólogo Felipe Pinheiro, que coordenou a pesquisa.

Pinheiro explicou que “por serem animais adaptados a condições de elevado estresse ambiental, os anfíbios Temnospondyl acabaram se tornando abundantes em todo o mundo”. “Eles ajudam-nos a compreender como as extinções afetaram o planeta e como podemos reconhecer os seus efeitos hoje”, acrescentou.

“Este foi o grupo mais diverso de tetrápodes primitivos, com registro em todos os continentes da Terra. Os temnospôndilos sobreviveram à maior extinção em massa de todos os tempos. Possuem um amplo registro nos períodos geológicos, e tiveram vários pulsos de irradiação ao longo dos milhões de anos de sua existência”, acrescentou o paleontólogo Estevan Eltink Nogueira, da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf).

Momento da descoberta do Kwatisuchus, em Rosário do Sul. Foto: UNIPAMPA/Alice Dias

Um dos pontos mais intrigantes dessa descoberta é devido ao fato de que os parentes próximos do "Kwatisuchus" foram encontrados na Rússia, sugerindo uma conexão notável entre as faunas brasileira e russa no passado. “Naquele momento, os continentes estavam unidos em um supercontinente chamado Pangeia e a distância entre o Brasil e a Rússia era menor. Ainda assim, existiam barreiras. É incrível encontrar esse e outros animais que provavelmente conseguiram ultrapassar esses obstáculos. Participar do achado dessa nova espécie foi muito emocionante e suas similaridades com espécies russas instigam novos estudos para entender como essas conexões se deram”, contou a ecóloga e paleontóloga Arielli Fabrício Machado, pesquisadora da Unipampa, em parceria com a Universidade de Harvard.

Os cientistas destacam a importância da parceria entre fazendeiros e paleontólogos na realização das descobertas. “Os sítios fossilíferos normalmente ficam dentro das fazendas, de forma que o entusiasmo e interesse dos proprietários de terras é fundamental. Ao contrário do que muitos pensam, as descobertas paleontológicas não resultam em qualquer dano à propriedade”, explica Pinheiro.

A pesquisa é apoiada por um financiamento de pesquisa Lemann-Brasil, concedida à professora de Harvard, Stephanie Pierce, em colaboração com Felipe Pinheiro e o ex-pesquisador de Harvard e coautor Tiago Simões, atualmente na Universidade de Princeton.

"Os fundos da Lemann permitiram à nossa equipe a liberdade para procurar novos e importantes fósseis no Sul do Brasil, aqueles que viveram no rescaldo da maior extinção em massa de todos os tempos, a extinção Permo-Triássica há 252 milhões de anos", disse Pierce. "Esse esforço colaborativo está ajudando a lançar luz sobre como os ecossistemas respondem à instabilidade climática, quais espécies sobrevivem e quais sucumbem."

O estudo acaba de ser publicado na revista científica especializada The Anatomical Record. Além dos cientistas brasileiros, o trabalho contou com a participação de Tiago Simões, da Universidade de Princeton, e da paleontóloga Stephanie Pierce, da Universidade de Harvard.