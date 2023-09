Brô MC's cantam na sede das Nações Unidas, em Nova York

O 1º grupo de rap indígena do Brasil, Brô MC’s, de Dourados (MS), está participando do painel brasileiro durante o encontro anual do Pacto Global da ONU (SDGs in Brazil), que acontece nestas 5ª.feira (14.set.23) e 6ª.feira (15.se.23) na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, nos Estados Unidos.

Reportagem publicada originalmente no TeatrineTV

O evento acontece às vésperas da Assembleia Geral das Nações Unidas e reúne lideranças mundiais dos setores públicos e privados, representantes de organizações, formadores de opinião globais e líderes internacionais do Pacto Global, para debater o avanço dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e outros temas ligados à Agenda 2030, como direitos humanos, meio ambiente e governança.

Além dos artistas sul-mato-grossenses, está confirmada a presença das lideranças indígenas Célia Xakriabá e Tashka Yanawana, a diretora do movimento Hip Hop 4 Peace, Tina Marie Tyler e o diretor da UNESCO de NYC, Eliot Minchenberg. A mediação será feita pelo produtor musical e vencedor do Grammy, Fernando Garibay.

O FUTURO É ANCESTRAL

Durante o evento, os rappers cantarão ao lado do DJ Alok, que fará o lançamento do álbum ‘O futuro é acenstral’, onde soma sua música eletrônica às vozes de cantores e cantoras indígenas de diferentes partes do Brasil. ‘Vai ser uma explosão esse rolê. A gente vai estar tocando para os maiores líderes mundiais, vai ser explosivo”, comemorou a produtora Fabi Fernandes, que está com o grupo em Nova York.

Apesar dos 14 anos de carreira, e de já ter dividido palco com Alok em outros eventos, essa será a primeira vez que os ‘Brô’ se apresentam em um grande show em terras internacionais. “É a primeira vez que o grupo sai pra fora do país e tá sendo uma coisa massa. Acredito que o grupo tem muito a aprender com tudo isso. A gente tá aqui nos Estados Unidos e a gente vai levar essa experiência pro resto da nossa vida como grupo”, descreveu CH Mc.

Para Kelvin Mbaretê, falar da realidade dos povos indígenas para o mundo e cantar nas Nações Unidas é uma forma de demarcação. ‘É uma experiencia bacana. A gente vem demarcando esse espaço no Brasil e agora a gente vem demarcando esse espaço aqui nos Estados Unidos, na ONU, juntamente com a galera que já demarca esse espaço, que já prepara o espaço pra gente poder falar sobre as questões indígenas, sobre as questões ambientais, porque o pacto global debate justamente isso. É sobre a questão climática, e o indígena se enquadra nisso, porque nós somos protetores do meio ambiente, protetores da mata, dos animais, é o que vai ser debatido aqui. Fomos convidados pra estar apresentando junto com o Alok, no álbum dele que é o ‘Futuro é Ancestral’ e a gente vem demarcando esses epaços e falando da realidade do povo indígena, falando da nossa música. A gente tá representando a comunidade, o nosso povo e isso é muito importante pra gente”, explicou.

Bruno VN disse que também está animado e considera o convite da ONU fruto de anos de trabalho do grupo. “Fomos convidados a trazer nossa representatividade, nosso trampo com o rap indígena e mostrar nossa responsabilidade e tocar junto com o Alok. Estamos aí levando o rap indígena pro mundo agora, né? Então, agora o mundo vai ouvir o Brô Mc’s, vai ouvir a realidade do povo Guarani Kaiowá. Estamos muito felizes com o resultado de tudo isso que tá acontecendo”, disse o rapper, enquanto comemorava a agenda cheia. “Daqui a gente vai pra Minas Gerais ainda, é uma correria e toda essa correria é fruto do que a gente plantou lá atrás e a gente tá vendo o resultado hoje”.

A passagem dos Brô MC’s pelas terras do Tio Sam terá uma breve pausa, já que precisam retornar ao Brasil para cumprir com um show no sábado (16.set.23), quando o grupo se apresenta no Festival Boa Noite Memorial, promovido pelo Insituto Cultural Vale, em Belo Horizonte (MG). De lá, o grupo retorna a Nova York para acompanhar a Semana do Clima (Climate Week NYC). “A gente tá cada dia mais levando nossa voz da comunidade indígena pros outros lugares e agora pro mundo, pra que possa ter mais respeito sobre a questão indígena”, finalizou Tio Creb.

Para saber mais sobre a agenda do Brô MC’s em Nova York, basta acessar o Instagram do grupo.

Colaborou: Tero Queiroz