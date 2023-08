Casal recebia verba para cuidar, mas deixou que 100 cães morressem de fome

Brandon Leconey, de 32 anos, e Rebecca Halbach, de 35 anos, de Evesham Township, distrito de Filadélfia, em Nova Jersey (EUA), foram presos acusados de colocar em risco o bem-estar de uma criança e deixar que 100 cachorros morressem de fome. Eles recebiam verbas para cuidar dos animais.

Os investigadores disseram que um grupo sem fins lucrativos com sede na Carolina do Norte entregou vários cães a Halbach e Leconey, bem como dinheiro para ajudá-los a cuidar dos animais. Um membro do grupo ficou desconfiado depois de perceber que um dos cães adotivos havia morrido.

“Que um dos cães que foram entregues aos seus cuidados morreu e que eles estavam tentando fazer passar outro cão como o cão que ele procurava”, disse o chefe de polícia de Evesham, Walt Miller.

O membro do grupo visitou a casa do casal no quarteirão 600 da Main Street e notou mais atividades suspeitas, que ficaram maiores com denúncias de vizinhos, disseram os investigadores. O membro do grupo então denunciou o casal à polícia.

Os investigadores chegaram às 14h45 da 2ª feira (28.ago.23) a casa dos suspeitos.

Os policiais disseram que lá encontraram mais de 30 cães mortos em vários estágios de decomposição, 14 cães vivos e vários gatos e coelhos dentro da propriedade, segundo a polícia.

"Havia cães em gaiolas. Cães vivos em gaiolas. Cães mortos em gaiolas. Animais mortos por toda a casa", disse o chefe Miller.

A polícia americana acreditam que os cães morreram de desnutrição.

Um menino de 9 anos também foi encontrado dentro de casa e removido devido às condições insalubres, disseram os investigadores. A criança está sob os cuidados da Divisão de Proteção e Permanência Infantil de Nova Jersey (DCP&P).

O chefe Miller disse que o menino parecia saudável, embora as condições deploráveis em que vivia fossem um grande motivo de preocupação.

“É definitivamente preocupante ter uma criança de 9 anos morando nesta casa, dormindo nesta casa, comendo nesta casa”, disse o chefe Miller.

A polícia disse que nove dos cães vivos foram levados para o Mt. Laurel Animal Hospital, com vários deles com a saúde extremamente debilitada. Um dos cães foi sacrificado, disseram as autoridades. Os outros cães serão transportados para um abrigo de animais assim que se recuperarem.

Os gatos e coelhos também estão sendo levados para abrigos de animais.

Depois de executar um mandado de busca na propriedade, a polícia encontrou os corpos de vários outros cães em um buraco aberto no chão coberto com uma lona, disse o chefe Miller.

Os investigadores determinaram que cerca de 100 cães morreram na casa ao longo do tempo.

“Faço isso há 27 anos e já vi casos anteriores envolvendo abuso e crueldade contra animais. Nunca vi nada assim”, disse o chefe Miller.

Rebeccah Halbach e Brandon Leconey. Foto: Reprodução

Leconey foi preso na cadeia de Burlington enquanto Halbach foi levado ao hospital por uma condição médica, disseram autoridades. Halbach será presa assim que for liberada pelos médicos. Eles permanecerão sob custódia enquanto aguardam uma audiência de detenção no Tribunal Superior do Condado de Burlington.

Autoridades disseram que a investigação está em andamento e acusações adicionais serão apresentadas. Eles estão tentando entrar em contato com quaisquer outros indivíduos ou abrigos de animais que possam ter fornecido cães adotivos para os suspeitos.