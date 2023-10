Decola 3º voo com mais 69 brasileiros vindos de Israel

Mais de 400 brasileiros foram repatriados do conflito em Israel e Palestina, incluindo um cachorro e três gatos.

“É incrivelmente satisfatório chegar depois de tudo o que a gente viveu lá. Nem de perto estive no front ou perto de explosão real, mas saber que estamos no Brasil depois da iminência de um ataque, de sentir a tensão da guerra, as sirenes tocando, é incrível”, disse o produtor de vídeo brasiliense Gleik Max assim que chegou ao país. Ele estava em Israel para uma gravação de um documentário. “Só quero agradecer a esse milagre divino e a ação do Governo Federal, que foi muito positiva, rápida e efetiva”, afirmou.

Uma logística de repatriação foi executada desde 7 de outubro, quando começaram a operação do Hamas, e um gabinete de crise foi criado para identificar os brasileiros interessados em retornar. Um formulário online foi desenvolvido e pode ser acessado por aqui.

Mais de 2.700 brasileiros manifestaram interesse em retornar, e a determinação do presidente Lula (PT) é repatriar a todos. Mostramos ontem aqui no MS Notícias as manifestações do presidente sobre os brasileiros na Palestina e em Israel.



PLANTÃO CONSULAR

O Governo brasileiro montou no Itamaraty estrutura para o acompanhamento da situação dos brasileiros na região. Os plantões consulares da Embaixada em Tel Aviv (+972 (54) 803 5858) e do Escritório de Representação em Ramala (+972 (59) 205 5510), com “Whatsapp”, permanecem em funcionamento para atender nacionais em situação de emergência. O plantão consular geral do Itamaraty também pode ser contatado por meio do telefone +55 (61) 98260-0610.

SEGURANÇA

O Brasil assumiu a Presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU em outubro e convocou uma reunião para condenar as ações violentas entre o Hamas e Israel.

Na quarta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez, ainda, um apelo em defesa das crianças palestinas e israelenses. “É preciso que Israel cesse o bombardeio para que as crianças palestinas e suas mães deixem a Faixa de Gaza através da fronteira com o Egito. É preciso que haja um mínimo de humanidade na insanidade da guerra. É urgente uma ação humanitária internacional. É urgente um cessar fogo em defesa das crianças israelenses e palestinas”.