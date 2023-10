Diretor na ONU em Nova York deixa o cargo acusando 'genocídio' de palestinos

Craig Mokhiber, diretor do Escritório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas em Nova York, deixou o cargo nesta 3ª feira (31.out.23) por meio de uma carta em que denuncia ao mundo que o acontece neste momento em Gaza é um caso clássico de genocídio, cometido pelos militares de Israel.

De acordo com Craig, a ONU está “falhando” no seu dever de impedir o genocídio de civis palestinianos para atender interesses dos EUA , Reino Unido e grande parte da Europa, que são “totalmente cúmplices do terrível ataque”.

“Mais uma vez estamos vendo um genocídio se desenrolando diante de nossos olhos e a organização que servimos parece impotente para detê-lo”, lamentou Craig.

Ele disse que a ONU não conseguiu evitar genocídios anteriores contra os tutsis no Ruanda, os muçulmanos na Bósnia, os yazidis no Curdistão iraquiano e os rohingya em Myanmar e escreveu: “Alto Comissário, estamos a falhar novamente.O atual massacre em massa do povo palestiniano, enraizado numa ideologia etno-nacionalista dos colonos coloniais, na continuação de décadas de perseguição e purga sistemática, baseada inteiramente no seu estatuto de árabes… não deixa espaço para dúvidas: “este é um caso clássico de genocídio”, denunciou.

Craig explicou que os EUA, o Reino Unido e grande parte da Europa não só estão “recusando-se a cumprir as suas obrigações do tratado” sob as Convenções de Genebra, mas também estam a armar o ataque de Israel e a fornecem cobertura política e diplomática para isto.

Para Craig os colonos devem acabar com um estado de apartheid e partilhar com igualdade as terras originalmente pertencentes aos palestinos. “Devemos apoiar o estabelecimento de um Estado secular único e democrático em toda a Palestina histórica, com direitos iguais para cristãos, muçulmanos e judeus”, escreveu ele, acrescentando: “e, portanto, o desmantelamento dos colonos profundamente racistas, projeto colonial e o fim do apartheid em todo o país”.

Craig entrou para a ONU desde 1992, desempenhando uma série de funções cada vez mais proeminentes. Ele liderou o trabalho do alto comissário na elaboração de uma abordagem para o desenvolvimento baseada nos direitos humanos e atuou como conselheiro sênior de direitos humanos na Palestina, no Afeganistão e no Sudão.

Advogado especializado em direito internacional dos direitos humanos, viveu em Gaza na década de 1990.

Na sua função de diretor do escritório de Nova Iorque do Alto Comissariado para os Direitos Humanos, tem sido alvo de ataques ocasionais de grupos pró-Israel devido aos seus comentários nas redes sociais. Ele foi criticado por apoiar o movimento de boicote, desinvestimento e sanções (BDS) e por acusar Israel de apartheid – algo que é público, mas que parte da imprensa tradicional insiste em negar que exista.