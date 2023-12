DNA negativo descarta nova filha de Pelé

Maria do Socorro Azevedo não é filha de Pelé provou um teste de DNA, com coleta de material genético de outros filhos do Rei do Futebol. Pelé mencionou em seu testamento da possibilidade de ter outra filha.

Diante disso, Maria do Socorro Azevedo buscou ajuda da Defensoria Pública do Estado de São Paulo acreditando ser ela filha de Pelé.

Com o resultado, se Maria do Socorro aceitar sem contestar o resultado, ela será excluída do processo de divisão de bens de Pelé.

INCLUSÃO DE NOVOS HERDEIROS NO REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS

Filhos de Pelé fizeram exames para identificar possível nova irmã citada em testamento. — Foto: Reprodução

Mesmo com a inclusão de novos herdeiros, não há influência sobre o percentual de herança designado à viúva, já que o casal se uniu sob o regime de separação obrigatória de bens, e o cônjuge sobrevivente não é considerado um herdeiro. Pelé expressou em seu testamento que Márcia Aoki, sua esposa, receberia 30% de seu patrimônio, enquanto os outros 70% seriam divididos entre seus filhos. O processo de levantamento de bens deixados por Pelé deve ser concluído após a homologação do testamento, sendo seu filho Edinho o inventariante. O valor total da fortuna deixada pelo Rei do Futebol ainda não foi divulgado.

FILHA SOCIOAFETIVA DE PELÉ

Gemina foi incluída entre as herdeiras de Pelé. — Foto: Reprodução/Instagram

Em setembro, Gemima Lemos MacMahon, enteada do ex-jogador Pelé, foi reconhecida como filha socioafetiva e, portanto, beneficiária da herança do Rei do Futebol, juntamente com seus outros filhos.

Em março, Joshua e Celeste pediram ao Juiz da 2ª Vara de Família e Sucessões do Foro de Santos que sua irmã fosse reconhecida como filha socioafetiva de Pelé. A decisão foi unânime após a petição de Gemima. O reconhecimento de sua paternidade foi homologado, garantindo-lhe os mesmos direitos que os outros herdeiros.

EQUIPARAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE EDSON E GEMIMA À PATERNIDADE

Filhos de Pelé e a enteada dele, Gemima MacMahon, reconhecida como filha socioafetiva. — Foto: Reprodução/Instagram

Os advogados Pythagoras Lopes de Carvalho Neto e Camila Monzani Gozzi afirmaram em petição que a relação entre Edson e Gemima era equiparável à paternidade, já que atualmente reconhecida por lei, doutrina e jurisprudência brasileiras como paternidade socioafetiva. Eles ainda enfatizaram que o artigo 1.593 do Código Civil prevê que o parentesco, natural ou civil, decorre de consanguinidade ou outra origem, dentre elas, o afeto.

STATUS ATUAL DA HERANÇA DE PELÉ

A herança de Pelé é dividida entre seus filhos com Rosemeri dos Reis Cholbi (1º casamento), suas filhas reconhecidas e seus filhos com Assíria Nascimento (2° casamento). Como Sandra já é falecida, Octavio Felinto Neto e Gabriel Arantes do Nascimento Felinto, netos do Rei do Futebol, dividirão entre si a parte da herança dela.