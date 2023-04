Em 4 meses, 11,5 mil pessoas foram mortas por armas de fogo nos EUA

Somente nesses 4 meses de 2023, até 10 de abril, 11.523 pessoas foram mortas pela violência armada nos Estados Unidos da América (EUA) — uma média de aproximadamente 115 mortes por dia. Os dados são do Gun Violence Archive. Eis a íntegra.

A maoria das mortes, 57%, foram suicídio com a própria arma — uma média é de 66 mortes ao dia.

Do total de mortes por violência armada este ano, 398 eram adolescentes e 71 eram crianças.

A maioria das mortes ocorreu no Texas, Califórnia, Flórida, Geórgia, Carolina do Norte, Illinois e Louisiana.

378 pessoas foram mortas em tiroteios agentes de segurança do estado americano. Os policias americanos promoveram 409 tiroteios "não intencionais".

Ainda ocorreram 146 tiroteios em massa em 2023 até agora, o que é definido pelo Gun Violence Archive como um incidente no qual quatro ou mais vítimas são baleadas ou mortas. Esses tiroteios em massa levaram a 209 mortes e 563 feridos até agora este ano. Os ataques armados se tornaram, infelizmente, recorrentes nos EUA.

Ocorreram ao menos 13 tiroteios em escolas K-12 (até 12 anos) este ano, incluindo um recente incidente em Nashville, Tennessee, em 27 de março, quando três crianças e três funcionários foram baleados e mortos na Covenant School, uma escola cristã para alunos em pré-escola até a sexta série. Esses incidentes também estão sendo registrados no Brasil.

Em Michigan, três estudantes foram mortos e outros cinco ficaram feridos quando um atirador abriu fogo em dois locais no campus principal da Michigan State University em East Lansing em 13 de fevereiro, disse a polícia.

A Califórnia registrou três tiroteios em questão de dias em janeiro, com um tiroteio deixando pelo menos 11 pessoas mortas e outras 10 feridas depois que um atirador abriu fogo em um estúdio de dança perto de uma celebração do Ano Novo Lunar em Monterey Park, Califórnia. Nos mostramos esse caso aqui no MS Notícias.

Ataques em massa com uso de armas de fogo tirou as vidas de 39 mil pessoas desde 2014, de acordo com dados do Gun Violence Archive. Nos anos de 2016, 2017 e 2018, o número total de mortes a cada ano ultrapassou 50 mil. Houve 44.310 dessas mortes em 2022.

Na tentativa de controlar esse massacre do povo, o presidente Democrata Joe Biden, sancionou em junho de 2022, um pacote de segurança de armas aprovado pelo Congresso e, embora não seja tão abrangente quanto ele solicitou e não inclua a proibição de armas de assalto, foi o primeiro projeto de lei de reforma de armas em décadas.

Defensores da proibição das armas nos EUA, continuam pressionando por medidas mais duras. Os legisladores da Flórida, o deputado Jared Moskowitz e o deputado Maxwell Frost falaram com o "GMA3" este mês para marcar o quinto aniversário do trágico tiroteio na Marjory Stoneman Douglas High School e pediram ao Congresso que faça mais para conter a violência armada.

"Cinco anos depois, sentimos que fizemos algum progresso e então fomos lembrados de que nada mudou", disse Moskowitz.

Centro de Valorização da Vida

Disponível 24 horas por telefone e no seguinte horário por chat: Dom - 17h à 01h, Seg a Qui - 09h à 01h, Sex - 15h às 23h, Sáb - 16h à 01h. Saiba mais...

188