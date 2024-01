Governo estuda subsídio para minimizar impactos na conta de luz

O Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, revelou que o governo Luiz Inácio Lula da Silva está avaliando um modelo de subsídios para minimizar os impactos da transição energética na conta de luz. O objetivo é manter a economia em vigor e financiar a transição para fontes renováveis de energia. O presidente Lula tem criticado a diferença entre os valores pagos pelos grandes consumidores no mercado livre de energia e os cobrados do consumidor comum.

O ministro acredita que, se o governo tiver recursos para estimular fontes renováveis de energia sem afetar a economia, o Brasil pode se tornar o "celeiro de descarbonização do planeta". Ele sugere que a verba possa ser proveniente do petróleo e defende a exploração de combustíveis fósseis na foz do rio Amazonas, ainda que sob estudo de impacto ambiental, como uma espécie de "hedge" na transição energética.

Enquanto a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, hesita em justificar o uso de combustíveis fósseis, Silveira os considera uma espécie de compensação e chama de "neocolonialismo" a crítica de países ricos, como a França, à eventual prospecção na costa equatorial brasileira, perto da foz do maior rio do país.

Silveira defende ainda a integração energética no continente, por meio de linhas de transmissão, com os países que fazem fronteira ao norte, como Venezuela, Colômbia e Bolívia. O ministro também critica as privatizações no setor de energia, mas elogia os leilões de linhas de transmissão do governo Lula e acredita que é preciso melhorar a regulação e, em alguns casos, usar instrumentos legais disponíveis para forçar as empresas a cumprir compromissos.

Silveira ainda comentou pela primeira vez a incorporação de Furnas pela Eletrobras, à qual vinha sendo veementemente contra. Ele pediu à Justiça status de amicus curiae - amigo da corte, que participa dos debates do caso e acompanha o processo. A mão do Estado nesse setor tem que ser tão forte quanto na segurança, na saúde e na educação, que são constitucionalmente protegidos, afirmou o ministro.