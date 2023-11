Governo Lula resgata mais 32 brasileiros da guerra no Oriente Médio

O embaixador do Brasil no Egito, Paulino Franco de Carvalho Neto, comemorou o sucesso da Operação Voltando em Paz, que repatriou 32 brasileiros em uma aeronave que pousou nesta 2ª feira (13.nov.23) no Brasil. Ele ressaltou que a operação exigiu esforços coletivos do governo federal, Ministério das Relações Exteriores (MRE), Embaixada no Cairo e em Tel Aviv, além do Escritório de Representação em Ramallah, cidade palestina.

“Ficamos todos muito satisfeitos com esse resultado, que se deve a um esforço coletivo do Governo Federal, da Presidência da República, do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Defesa, outros órgãos do governo, todos eles participaram ativamente para que nós conseguíssemos alcançar esse excelente resultado”, disse o embaixador.

O presidente Lula (PT) parabenizou a atuação de sua equipe em uma publicação na rede social X na noite de domingo (12.nov.23). "Parabéns para o Itamaraty e a FAB pela dedicação e competência exemplares na Operação Voltando em Paz, que buscou e acolheu os brasileiros que vivem na região do conflito e desejavam retornar ao Brasil", escreveu o líder brasileiro.

O deputado Humberto Costa também celebrou a chegada dos novos repatriados ao Brasil. "É lindo ver o trabalho que vem sendo feito pelo governo Lula e todo o cuidado dos funcionários do Itamaraty e da FAB na repatriação de brasileiros. Crianças receberam desenhos e lápis de cor durante voo que traz pessoas da Faixa de Gaza", disse na rede social X na legenda do vídeo abaixo:

A OPERAÇÃO

A Operação Voltando em Paz, do Governo do presidente Lula (PT), conseguiu repatriar 1.445 cidadãos, além de animais domésticos que estavam na zona de conflito. A aeronave VC-2 (Embraer 190) decolou da capital egípcia na manhã de segunda-feira e pousou na Base Aérea do Recife, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, a partir das 23h30, os 32 repatriados e os familiares de brasileiros que estavam na Faixa de Gaza e solicitaram repatriação ao governo.