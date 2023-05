Grupo da UEMS publica artigo em periódico interncional sobre os impactos da Rota Bioceânica

Grupo de pesquisa da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) publicou artigo no periódico internacional PLOS ONE, classificado com selo Qualis A1, contribuindo com a pauta estratégica do corredor bioceânico na América do Sul.

Assinado por integrantes do projeto institucional UEMS na Rota, coordenado pelo prof. Dr. Ruberval Maciel, a publicação denominada "Dynamics of local productive arrangements in the municipalities of Mato Grosso do Sul considering the transformations of the Bioceanic Corridor", no original, em inglês, ou "Dinâmica dos arranjos produtivos locais nos municípios de Mato Grosso do Sul considerando as transformações do Corredor Bioceânico", na tradução, está disponível neste link.

A PLOS ONE é uma revista científica de acesso aberto que publica pesquisas originais em todas as áreas da ciência, sem restrições de campo ou nível de impacto. Todos os artigos submetidos são avaliados por um rigoroso comitê de pesquisadores da área do artigo em questão, garantindo assim sua robustez.

Como o foco é qualidade e transparência, todos os dados dos artigos aprovados são publicados e ficam disponíveis para validação dos dados ou novas pesquisas.

O artigo trabalha com uma metodologia econométrica espacial que foi adotada para determinar a concentração produtiva do Estado, dentro da dinâmica do Corredor Bioceânico, concebido como rota terrestre internacional em implantação, que ligará o estado de Mato Grosso do Sul, no Brasil, aos portos do Norte do Chile, dentre os quais o de Antofagasta.

Essa nova rota pode encurtar o tempo de transporte entre a América do Sul e a Ásia em aproximadamente duas semanas.

"Foi com enorme satisfação que recebemos a publicação deste trabalho sobre a Rota Bioceânica, talvez numa das mais importantes revistas científicas do mundo. Essa pesquisa foi resultado de um trabalho árduo no levantamento e análise dos Arranjos Produtivos Locais em relação às transformações que a Rota Bioceânica promoverá. Esperamos que esta pesquisa contribua com esse importante debate que certamente resultará em inúmeras transformações para o Mato Grosso do Sul", destacou o prof. Dr. Mateus Abrita, que assina em conjunto o artigo.

De acordo com ele, é fundamental o agradecimento ao apoio da UEMS, da Sudeco e de todos os parceiros e colaboradores que possibilitaram a execução desta pesquisa. "Ficamos honrados em conseguir uma publicação que coloca o Mato Grosso do Sul em discussão na academia mundial", relata Abrita.

Além de Mateus Abrita e Ruberval Macial, a publicação é assinada pelos Drs: Angelo Rondina Neto, Rafaella Stradiotto Vignandi, Daniel Amorim Souza Centurião,, Ana Paula Camilo Pereira, Guilherme Espindola Junior, Nelagley Marques e Vanessa Aparecida de Moraes Weber.

"Este projeto possui papel estratégico importante para a UEMS por representar uma inovação em projeto de foco inter/transdiciplinar do ponto de vista acadêmico, bem como do ponto de vista político por responder a demandas específicas da sociedade nos segmentos empresariais e governamentais, nas esferas locais, nacionais e internacionais", informa Maciel.

Devido à expertise do projeto na captação de projetos externos para construção de estudos técnicos, proposta denominada “A dinâmica dos Arranjos Produtivos Locais nos municípios do Mato Grosso do Sul, sua relação com o Corredor Bioceânico e os Modais de Transporte no Desenvolvimento Local e Regional” foi realizada pelo intermédio do convênio n. 919054/2021 UEMS/Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste).

"O projeto é o resultado de um ano de articulações entre a equipe gestora do Projeto UEMS na Rota, o eixo Território, Negócios e Transportes e a Pró-reitoria de Administração e Planejamento (PROAP) com a Sudeco, sob a intermediação do deputado federal Vander Loubet e sua assessoria, essa parceria resultou na assinatura de um convênio interinstitucional para realização de estudos técnicos sobre os Arranjos Produtivos e Modais de Transportes na Rota Bioceânica", finaliza o docente da UEMS.

UEMS NA ROTA

O Projeto UEMS na Rota Bioceânica reúne 138 pesquisadores da UEMS, 87 bolsistas de PIBIC, PIBEX e Stricto Sensu. É pioneiro no Estado de Mato Grosso do Sul por reunir de forma transdisciplinar significativo, números de pesquisadores voltados para a busca de resultados para a sociedade, com foco no Corredor Bioceânico.

Trata-se de uma iniciativa inovadora para o desenvolvimento de ações, produções de dados científicos, indicadores de investimentos, resultados de estudos, produtos gerados por bolsistas e pesquisadores, bem como de acompanhamento e monitoramento das ações de pesquisa, extensão e ensino, nas mais diversas áreas multidisciplinares.

Mais sobre a PLOS ONE

Os artigos publicados na Plos One são indexados nas principais bases sendo elas: PubMed, Scopus, Web of Science e Google Scholar. A PLOS ONE é uma das maiores revistas científicas de acesso aberto do mundo, com um amplo alcance e uma expressiva base de leitores.

Seus artigos são indexados em vários bancos de dados e motores de busca, o que ajuda a aumentar a visibilidade e o impacto das pesquisas publicadas. Além disso, a PLOS ONE é conhecida por ter uma política de divulgação aberta e ampla de seus artigos, o que pode ajudar a aumentar ainda mais o número de leitores e citações.

PLOS ONE é uma comunidade de revistas inclusivas que trabalham juntas para promover a ciência em benefício da sociedade, agora e no futuro. Fundada com o objetivo de acelerar o ritmo do avanço científico e demonstrar seu valor, acreditamos que toda ciência rigorosa merece ser publicada e deve ser descoberta, amplamente divulgada e livremente acessível a todos.

Com mais de 20.000 novos autores se juntando à comunidade PLOS ONE a cada ano em mais de 200 áreas de pesquisa, PLOS ONE facilita conexões dentro e entre disciplinas. A PLOS é uma editora sem fins lucrativos de Acesso Aberto que capacita pesquisadores a acelerar o progresso na ciência e na medicina, liderando uma transformação na comunicação de pesquisa.