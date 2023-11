Israel bombardeia hospitais e unidade neonatal em Gaza, denuncia Médicos Sem Fronteiras

Hospitais em Gaza, na Palestina, têm sido alvo de bombardeios implacáveis promovidos por Israel. O maior complexo hospitalar da região, o Al Shifa, onde a equipe do Médicos Sem Fronteiras (MSF) ainda trabalha, foi atingido várias vezes, inclusive nos departamentos de maternidade e ambulatório, resultando em múltiplas mortes e feridos, muitos bebês recém-nascidos. As hostilidades em torno do hospital não pararam e equipes de MSF e centenas de pacientes ainda estão dentro do hospital Al Shifa. A organização cobrou urgentemente pelo fim dos ataques contra hospitais, um cessar-fogo imediato e a proteção das instalações médicas, das equipes médicas e pacientes.

“A situação em Al Shifa é verdadeiramente catastrófica. Apelamos ao governo israelense para que cesse este ataque implacável ao sistema de saúde de Gaza. Nossa equipe e pacientes estão dentro do hospital Al Shifa, onde os bombardeios pesados não pararam desde ontem [5ª feira, 9 novembro 2023]”, denunciou Ann Taylor, coordenadora-geral de MSF nos Territórios Palestinos.

Esses bebês são de verdade. E são palestinos.



São prematuros e foram retirados das incubadoras do hospital al-Shifa pela falta de combustível que mantinha o hospital "funcionando".



"israel" cerca, bombardeia e impede a chegada de combustível aos hospitais de Gaza.



Genocídio. pic.twitter.com/irN37B7qZH — FEPAL - Federação Árabe Palestina do Brasil (@FepalB) November 12, 2023

O hospital Al Shifa é o principal complexo hospitalar da Faixa de Gaza, com 700 leitos, que presta atendimento emergencial e cirúrgico. Atualmente, não há outras instalações na Faixa capazes de admitir e tratar tantos pacientes com lesões complexas, por vezes, fatais. Apesar dos ataques regulares e da escassez, a equipe conseguiu manter o hospital operacional. Na 6ª feira (10.nov), o hospital Al Shifa perdeu energia elétrica, o que impede a evacuação de pacientes e profissionais, e as ambulâncias não podem mais se mover para recolher os feridos. No momento em que este artigo foi escrito, nossa equipe estava testemunhando pessoas sendo baleadas enquanto tentavam fugir do hospital.

“Não podemos sair porque de ontem de manhã até agora operamos cerca de 25 pacientes. Se eu não estiver aqui ou o outro cirurgião, quem cuidará dos pacientes? ”, questionou o Dr. Mohammed Obeid, cirurgião de MSF no hospital Al Shifa. “Há um paciente que precisa de cirurgia, outro que já está dormindo [sob anestesia].”

A MSF denuncia a sentença de morte de civis atualmente presos no hospital Al Shifa, assinada pelos militares israelenses.

"É necessário que haja um cessar-fogo urgente e incondicional por todas as partes em conflito; a ajuda humanitária tem de ser fornecida agora a toda a Faixa de Gaza", cobrou a organização.

"Instamos os EUA, o Reino Unido, o Canadá, os Estados-membros da Liga dos Estados Árabes, os Estados-membros da Organização de Cooperação Islâmica e a União Europeia, que repetidamente apelaram ao respeito do Direito Internacional Humanitário (DIH), a tomarem medidas para garantir um cessar-fogo agora. Os horrores que se desenrolam diante dos nossos olhos em Gaza mostram claramente que os apelos à contenção e à adesão ao DIH foram ignorados. Trabalhar com o objetivo de alcançar um cessar-fogo é a forma mais eficaz de garantir a proteção dos civis", continuou.

Israel já matou mais de 10 mil civis palestinos, a maioria crianças e mulheres, desde o início da guerra em 7 de outubro, sobreviventes da guerra estão sendo liquidados nos hospitais que devido aos ataques cruéis de Israel, não conseguem oferecer socorro às vítimas. "Isto só pode ser feito com um cessar-fogo total e o fornecimento incondicional de ajuda humanitária, incluindo o acesso a alimentos, combustível e água; a sobrevivência das pessoas em Gaza depende disso", completou o MSF em nota.