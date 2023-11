Israel determina libertação de 50 reféns em troca de cessar-fogo em Gaza

O Governo israelense aprovou na 3ª.feira (21.nov23) um acordo de cessar-fogo de quatro dias com o Hamas. O acordo determina a libertação de 50 mulheres e crianças israelenses com menos de 19 anos detidas em Gaza em troca da libertação de 150 palestinos, em maioria mulheres e menores. A decisão ocorreu após reuniões entre o primeiro ministro israelense, Benjamin Netanyahu e outras autoridades do governo.

Nesta 4ª.feira (22.nov.23) o Hamas publicou um comunicado no Telegram, detalhando os termos do acordo que envolvem a proibição do tráfego aéreo no sul de Gaza por 4 dias, proibição do tráfego aéreo no norte de Gaza por 6 horas em cada dia de trégua e a livre circulação de pessoas, especialmente na rua Salah Al-Din, para facilitar o deslocamento do norte para o sul da Faixa de Gaza.

O acordo também estabelece que Israel deverá permitir a entrada diária de aproximadamente 300 caminhões de ajuda egípcia em Gaza. Israel estabeleceu que não será autorizada a entrada de mais combustíveis no território.

De acordo com o site Poder 360, as negociações duraram mais de seis horas e foram mediadas pelo Qatar, EUA e Egito. A resolução foi aprovada por uma 'maioria significativa' do Gabinete de Guerra do Governo de Israel.

Caso o Hamas liberte mais reféns, o cessar-fogo poderá ser estendido. O Poder 360, no entanto, relatou que nas próximas 24 horas, os homes dos prisioneiros palestinos a serem libertos devem ser divulgados e os cidadãos israelenses poderão contestar a libertação por meio judicial. Israel não vai libertar prisioneiros condenados por assassinato de israelenses.

Até o momento, estima-se que cerca de 240 pessoas sejam mantidas reféns desde o início da guerra, mas a Addameer afirma que mais de sete mil palestinos estão em prisões israelenses, a maioria sob detenção administrativa, ou seja, presos indefinidamente sem acusações.