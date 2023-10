Israel já assassinou 2,7 mil palestinos, a maioria mulheres e crianças

O Ministério da Saúde palestiniano atualizou nesta 2ª feira (16.out.23), o número de pessoas assassinadas por Israel, para 2.750 e o número de feridos para 9.700. Todas foram mortas durante o bombardeamento de Israel na Faixa de Gaza que já dura mais de uma semana.

Somente nesta manhã, 50 pessoas, a maioria mulheres e crianças, morreram durante os bombardeios em Gaza. Inclusive, os alvos preferidos dos militares israelitas tem sido escolas, onde há alvos infantis.

Segundo a agência palestina Wafa, do balanço da madrugada desta 2ª, 30 morreram durante os ataques israelitas a dois distritos de Khan Yunis, no sul de Gaza.

Também nesta manhã, um jovem palestiniano foi executado em Jericó com um tiro na cabeça disparado pela ocupação militar israelita, quando realizavam uma série de detenções em vários distritos da Palestina.

As cidades de Khan Younis e a vizinha Rafah, na fronteira com o Egito, acolhem centenas de milhares de palestinos deslocados do norte da Faixa de Gaza devido aos constantes ataques israelitas.

Pelo menos 16 pessoas perderam a vida durante um atentado bombista na cidade de Nuseirat, localizada na metade sul da Faixa de Gaza, esta é uma das áreas que Israel classificou como destino seguro para palestinos deslocados.

Além disso, as autoridades locais estimam que existam pelo menos mil pessoas presas sob os escombros, que ainda não puderam ser identificadas, conforme a agência Wafa.