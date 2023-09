Lula torna-se presidente do G20 e combate à desigualdade vira pauta global

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu, no domingo (10.set.23), o martelo de madeira que simboliza a Presidência temporária do G20 em Nova Delhi, na Índia, durante a 18ª Cúpula de Chefes de Governo e Estado do grupo.

A Presidência brasileira começará em 1º de dezembro de 2023 e se encerrará em 30 de novembro de 2024, com três prioridades: combate à fome, pobreza e desigualdade; transição energética e desenvolvimento sustentável; e reforma do sistema de governança internacional.

O Brasil criará duas forças-tarefa para ampliar o combate à desigualdade: a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a Mobilização Global contra a Mudança do Clima.

O presidente Lula afirmou que é necessário redobrar os esforços para alcançar a meta de acabar com a fome no mundo até 2030.

Além disso, o Brasil pretende organizar mais de 100 reuniões oficiais, incluindo cerca de 20 reuniões ministeriais, 50 reuniões de alto nível e eventos paralelos. O ponto alto será a 19ª Cúpula de chefes de Estado e governo do G20, nos dias 18 e 19 de novembro de 2024, no Rio de Janeiro.

Lula destacou a importância de colocar a redução das desigualdades no centro da agenda internacional e reforçou a necessidade de reforma do sistema de governança internacional, buscando um futuro mais justo para as populações.

O G20 é formado por 19 das maiores economias do mundo, a União Europeia e, agora, a União Africana. O grupo foi criado em 1999, como uma forma de coordenação entre os países-membros no nível ministerial, após uma sequência de crises econômicas internacionais.

LEIA A ÍNTEGRA DO DISCURSO DE POSSE DO PRESIDENTE LULA NO G20