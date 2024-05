Mais de 10 mil animais já foram resgatados das enchentes

O Grupo de Resposta a Animais em Desastres (GRAD), organização não governamental (Ong) que tem atuado no resgate de animais vítimas das chuvas que assolam o Rio Grande do Sul, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do estado (Sema), resgataram mais de 500 animais na última semana.

De acordo com a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, os resgates são fruto do empenho e organização do agentes envolvidos. “É fundamental reconhecer o empenho de todos os agentes envolvidos nos resgates, que formam uma rede integrada e organizada. Estas ações são essenciais para o salvamento das vidas dos animais”, avaliou.

Até o momento, os resgates realizados pela Grad, somados aos efetuados pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, já ultrapassam o número de 10 mil animais encontrados com vida.